利是公價｜農曆新年2024利是預算調查出爐！超過一半人會封咁多錢！幾多人派$100或以上？超過半數預計收利是總額比上年少

農曆新年，除了要拜年送禮，利是當然是一大重點，雖然說利是封內的金額不是最重要，只是一點心意，但很多人派利是或收利是上，都會在意金額，想知其他人會派多少。大家今年利是預算會增加還是減少呢？近日，香港研究協會公布了一項有關香港市民對利是錢及新年消費的意見調查，即睇今年香港人的利是預算！

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快要到龍年，香港研究協會在1月22至31日進行了一項「市民對利是錢及新年消費（2024）」的意見調查，當中調查了1,029名15歲或以上香港市民，看看大家對利是錢及新年消費的意見。這項調查結果顯示，21%「派利是」受訪者預計今年封利是的總金額會較去年增加；有61%指預算會跟上年差不多；只有13%指會比上年減少。不過香港研究協會指出，封利是總開支增加的比例連續2年高於減少，所以這是反映市民今年派利是金額維持增長，不過增長有所放緩。而你，今年又會不會增加派利是的預算呢？

圖片來源：YouTube@ TVB (official)

大家都會想知道利是公價，想知大家今年平均每封利是封多少，才能好好作預算。而香港研究協會在今次的調查中解答了大家這個問題，調查中有詢問到派利是的受訪者到底今年平均每封利是的金額！有54%派利是的受訪者表示，龍年平均每封利是的金額是「20元」，即睇今年大家平均每封利是金額的比例：

10元：12%派利是受訪者

20元：54%派利是受訪者

50元：9%派利是受訪者

100元或以上：16%派利是受訪者

表示「不打算派利是」及「無意見」的受訪者則共佔百分之八！香港研究協會補充，10元、20元及100元或以上利是比例上升，只有50元的比例下跌。而以上結果顯示了，大多數人平均都會派「20元」，所以大家可以作一個參考。而電子錢包派利是方面，有78%人士都表示自己「一定不會」及「多數不會」使用，只有14%「一定會」及「多數會」，這反映了大家比較喜歡用實物派利是。

圖片來源：YouTube@ TVB USA Official

好，說完派利是，「收利是」的市民預計今年收到的利是錢會較去年多還是少呢？調查結果顯示，50%「收利是」的市民預計今年收到的利是金額會比上年少，只有15%覺得會增加！

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