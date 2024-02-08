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08/02/2024

生肖運程2024｜龍年生肖運程(二)：鼠、牛、虎、兔、蛇！肖鼠有望升職但小心這事！屬兔有正財、易情緒不安？肖牛有小人

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  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

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    本欄逢周四更新

　　龍族今年未必「飛龍在天」（詳見1月25日一期），可能只是雲淡風輕，其餘生肖則有比龍更平淡的、也有更熱鬧的。

 

鼠：有權力

 

　　老鼠今年會「揸fit」，因有「將星」，且與歲合，一些久已希望獲得獎勵、嘉許、升職今年有望。但老鼠有時太乖巧，未必予人「硬淨」的感覺，龍年要在衣著、形象、溝通技巧、提升自信方面下功夫，令人覺得可以委以大任。

 

　　由於有「白虎」，「披頭」、「天雄」等凶星，肖鼠的人要小心口舌是非、勿招惹小人，多人說話時不要隨便插嘴、也不要魯莽表態。

 

牛：有馬仔

 

　　牛仔牛女今年好熱鬧，吉星爆燈、凶星也多。由於肖牛的破太歲，可能有突而其來的變動破壞耗損。

 

　　在吉星「玉堂」、「八座」、「天德」等的庇蔭下，牛族今年耕田大有收獲、獲得賞識，而且多了手下，做起事來，不輸人也不輸陣，威風凜凜。還有福星，今年會幸福愉快。

 

　　但要小心「捲舌」、「絞煞」、「板鞍」等破壞之星，人紅就有人眼紅，會有小人「攔途截劫」、或者「過你一棟」、令你埋門一腳險象環生，幸好你時運高，唔使怕。

 

虎：有機遇

 

　　老虎今年的事業可謂虎虎生威，會有發揮，因而獲得掌聲。而且今年會周圍「騰」，愈「騰」就愈有景，不要怕辛苦，驛馬旺是表演的好時機。個體戶會多勞多得，打工仔則有晉升和獲嘉許的機會。

 

　　「天狗」、「吊客」、「天哭」等會影響老虎情緒，幸好虎族素來樂觀，雨後好快就看到陽光，又再森林稱霸。

 

兔：有正財

 

　　事業平穩，只可望有正財，專心工作吧！

 

　　兔仔今年要小心健康，因有「病符」、「羊刃」，可能有小手術，如果有些關於身體的舊問題，可以趁這年解決，應點血光之災。「六害」、「陌越」會令兔仔情緒不安，但你好多的擔心都是多餘的。

 

蛇：有喜事

 

　　屬蛇的本來就特別吸引異性，今年碰巧有「天喜」桃花照臨，可望遇到心中的「男神」、「女神」，已婚的則人緣暢旺，交際特別出色，從中亦得到助力。

 

　　蛇族今年大多時候都左右逢源，如魚得水，「太陽」令你特別出眾、文昌讓你才華顯露，天㕑令你有食福。雖然有「晦氣」、「孤辰」、「劫煞」等煞風景的星，但有「太陽」、「天喜」，肯定冇死！

 

　　下期談馬、羊、猴、雞、狗、豬。其中有些創業特別出色、亦有些桃花特別燦爛！

 

 

 

 

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