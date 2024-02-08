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08/02/2024

美斯無落場球迷震怒！餐廳、購物平台推優惠滅火！HKTVmall買餸滿$100即減$10 / 試當真年宵67折 / 觀塘Café憑球賽門券換心太軟

#足球 #Food News #美斯 #心太軟 #HKTVmall #Messi #著數優惠 #樂感 #試當真 #港超聯 #國際邁亞密 #許賢 #Dough Bros #Check In Taipei #游學修 #Jetso
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Text: Kennis Wong

　　美斯連同國際邁亞密訪港作賽無落場本已令一眾入場球迷震怒，昨天（2月7日）在日本東京對神戶勝利船的友誼賽卻上陣超過30分鐘，而且神情相對輕鬆，彷彿為仍未平息怒火的粉絲再度撥火般！不過各位入場球迷切勿嬲到將當日票尾扔進垃圾桶，因為不少店舖都推出「美斯優惠」，部分著數連沒有入場的朋友們都有份！

 

美斯優惠 ︳ 1. HKTVmall：買餸滿$100即減$10唔使做「水魚」！

 

　　當你覺得入場睇波慘變「水魚」，或許HKTVmall這個優惠能夠安慰一下你。HKTVmall推出落單買餸著數，只要於即日起至2月11日買滿$100，並輸入「MESSI10」，全單即減$10！下午5時前落單最快一小時於街市新鮮送到，各位懶人快點上網買餸！

 

（圖片來源：HKTVmall Facebook）

 

HKTVmall買餸優惠

日期：即日起至2月11日

內容：落單買餸買滿$100，並輸入「MESSI10」即減$10

落單請按此

 

美斯優惠 ︳ 2. Check In Taipei：出示門票即享全單9折！

 

　　過了數天，相信球迷們仍未下火，這時候最啱化悲憤為食量！台式餐廳Check In Taipei即日起至2月29日，出示國際邁亞密對港隊的門票即可享用全單9折！就算主辦方Taler未有打算退款，希望Check In Taipei的「回水」計劃能令球迷們下一下火！

 

（圖片來源：Check In Taipei Facebook）

 

Check In Taipei「回水」計劃

日期：即日起至2月29日

地點：尖沙咀、元朗、銅鑼灣分店

內容：出示國際邁亞密對港隊的門票即可享用全單9折

 

下一頁：即睇Dough Bros、觀塘樂感美斯著數！

 

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