情人節2024 | Netflix、Disney＋、黃Viu愛情電影、劇集＋綜藝大晒冷！經典重溫《鐵達尼號》／前度再聚真人騷《換乘戀愛》／港台熱話《愛愛內含光》

農曆新年過後緊接著情人節！雖然不是紅日，但依然要好好慶祝，無論單身的，還是有另一半，也可以在當日狂煲愛情劇，感受一下粉紅泡泡！現在馬上為大家推介Netflix、Disney+及黃Viu戀愛相關劇集或真人騷，與伴侶、朋友們討論！

情人節片單Netflix ︳ 1. 《真愛挑日子：迷你影集》（One Day）：改編小說橫跨20年超友誼關係！

大家與另一半是怎樣在一起的？是一見鐘情，相遇後很快就在一起，還是維持友誼關係多年後，才發現最親密的朋友就是對的人？Netflix《真愛挑日子》影集版沿用新生代演員Leo Woodall及Ambika Mod飾演主角艾瑪及達斯特，他們在1988年7月15日相遇後各奔前程，但約定每年當日都要相聚見面，雖然一年只見一次，但兩人的感情深厚，並非僅為朋友的關係。

影集將每集時空背景都往前推移一年，在每年的同一天，看艾瑪和達斯特的成長蛻變，兩人分分合合，歷盡喜悅與心碎，綿延成一段長達數十年的愛情故事長時間互相扶持的曖昧關係終於有扭轉，兩位主角最終在一起，究竟這段長達20多年的感情最後發展如何？會不會是一個Happy Ending？

（圖片來源：Netflix）

情人節片單Netflix ︳ 2. 《愛情常勝軍》（Players）：「無腳雀仔」為戰地記者開展認真感情？

《志明與春嬌》教大家「人一生總會愛上幾個人渣」，你又是否同意這句說話呢？愛情上的玩家又會不會有醒覺的一天？《愛情常勝軍》中的體育記者小梅（吉娜·羅德里奎 (Gina Rodriguez) 飾）住在紐約，多年來和好友亞當（小戴蒙·韋恩 (Damon Wayans Jr.) 飾）及其他夥伴聯手勾引男人，有過數不清的一夜情，但他們其中一個最重要的宗旨是：「玩完就好，不能交往」。

（圖片來源：Netflix）

不過小梅遇上最新目標時卻暈了船，不小心愛上迷人的戰地記者尼克（湯姆·艾利斯 (Tom Ellis) 飾），令她開始反思自己的情場遊戲。工作、玩樂、友誼、愛情的界線逐漸模糊之際，小梅可不可以放下「玩家」心態，認真談一段感情？劇情這麼迂迴曲折，假如跟另一半或朋友一起看，必定會引起激烈討論！

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