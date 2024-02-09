  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
缸邊隨筆
陶冬天下市場最熱點快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略趣味投資法Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道教材攻略。學得要精
關鍵字：退休 人民幣 通脹 年金 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 看透樓市 退休錦囊

09/02/2024

埋年：買乜好

#財金大勢 #領展 #電能實業 #00823 #00006 #迪士尼
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　早前市傳「阿爺會以2萬億救市」，筆者留意到網上有個KOL評估「救市」的效用及其影響，並推介了領展(00823)和電能(00006)，以及迪士尼(DIS)。其實，投資有4個歷久常新的原則尚須留意，「埋年」就此一談。

 

　　先講「A股彈不彈」的問題。那名年輕的KOL說，中央並未對「2萬億救市」的傳聞表態；即使央企、國企等沽海外資產，班資回朝，「外水內流」買A股，也未必可以救市。

 

　　那KOL以2015年7月國家隊入市為例，指當年未能發揮作用，還戲稱上證綜合指數3000點的關口，9年來可望而不可破，成了「永遠的3000點」。他還指出，這種「塘水滾塘魚」的做法，長遠對A股，乃至港股都無大作用，所以他認為，要外資重拾對中港市場的信心；否則，港股便會「上證化」，「如果沒有外資，便救不了市」云云。

 

筆者對此另有看法：

 

　　(1)2015年救市(上證)，如以3000點為水平，其實國家隊至2016年初，已發揮了作用（圖一），其後市況發展仍要由市場決定。正如醫生醫好了病人，也不能永保病人不再頭暈身㷫一樣；

 

 

　　(2)今時打的是金融戰，美國要挫敗中國經濟，怎不會從金融，例如股市入手？詳見周三(7日)「埋年」文（圖二）。可笑的是，自稱專研政治及政策投資的KOL，至今竟還奢望外資(美、歐資金)會對中港股市「重拾信心」？

 

 

業務易理解　盈利有保障？

 

　　視頻中，那KOL自言，推介領展（圖三）和電能（圖四）這類「阿伯股」是「保守」了，而推介它們有兩個原因：一、業務簡單，容易理解；二、股息高。他分析，領展的收租及停車場的收益佔整體70%，而且旗下商場續租及收租情況理想。不過，領展內地業務的前景，例如租金下調，加上辦公室空置率高，都會影響盈利。

 

 

 

　　因此，他更看好電能，以其業務除中、港之外，還分散於英、澳等外國市場，而且比領展負債低(僅8%)。

 

　　在此提醒投資者須留意：

 

　　1. 企業有沒有盈利，與其業務簡單或複雜程度沒有必然關係。巴菲特有「不熟不買」的忠告，但投資者如對一些較「複雜」的新經濟股有認識，為何不買？

 

　　2. 業務增長的空間。以領展為例，投資者會認為它的租務收益，包括擴展旗下商場、街市業務的「天花板」還有多高？比起一些「複雜」的AI概念股，例如許多美股投資者都看好的英偉達(NVDA)業務前景，大家認為「天花板」哪家會較高？

 

　　3. 政治風險。以電能為例，業務遍及世界各地固然可分散風險，但若從另一角度看，「半球化」趨勢反而或會影響盈利。至於股息高，領展和電能也不見得派息特高。順手拈來中移動(00941)對照一下：中移動預期周息率有7.34厘，反觀領展和電能卻分別只有6.62厘及6.12厘，最多高逾1厘，好息者宜仔細比較。再者，中移動業務的天花板也應較領展和電能高吧？

 

過去可成功　日後未必會

 

　　此外，KOL還有「彩蛋」推介：迪士尼（DIS，圖五），並指迪士尼「成也Bob，敗也Bob」，但兩位迪士尼的CEO不是同一人，前者是艾格(Robert A. 'Bob' Iger)，而後者則是查佩克(Bob Chapek)，並認為艾格的回歸將為迪士尼日後的業績，重新帶來希望。

 

 

　　這令筆者想起歷史悠久的粵菜「紙包雞」。紙包雞已有逾2000年的歷史，約百年前開始重新煥發，並贏得「食在嶺南，不能不嘗紙包雞」的美譽。不過，面對美、台、韓式的連鎖店炸雞，乃至美式漢堡包店的炸雞，「紙包雞」今時還可稱霸神州或嶺南嗎？存疑。

 

　　4. 過去任何人、事、物的成功，並不代表日後同樣會成功。以迪士尼的CEO為例，艾格過往主要來自電影的佳績只是一個較好的參考指標而已，而且管理層的執行力也非常重要。我對艾格沒有研究，但中芯(00981)、華為等企業管理層的執行力，便十分靠譜。

 

　　特此強調，筆者對投資者買領展、電能及迪士尼並無異議，只希望投資者謹記，今時世事常變，過往佳績不一定可為將來業績作保證。

 

　　（「埋年」系列．四之四）

 

　　(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)
　

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動

我要回應

更多缸邊隨筆文章

你可能感興趣

#財金大勢 #領展 #電能實業 #00823 #00006 #迪士尼

更多財智文章

放大顯示
精選影片

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024 十二生肖運程Part3：屬猴會與人反目成仇？屬狗多小人！屬雞、豬特別旺？點避免破財？

【etnet chill賞你】賞你荃灣廣場新年禮品：「幸福熊貓利是封」 /「荃灣廣場粉『熊』利是袋」/「荃灣廣場熊抱蜜運抱枕」

祥龍獻瑞，etnet謹祝你新年快樂，萬事如意！

etnet.com.hk