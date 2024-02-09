美斯無落場女球迷失望$600放售球衣！標明附體香＋吸收氣氛！網民怕有臭狐味！體臭與濕耳屎有關？

比波飛更值錢？阿根廷球王美斯於周日（4日）缺陣國際邁阿密與港聯的表演賽，引發眾怒，大批粉絲不滿「脫粉」。其中就有一名女球迷疑似極度失望，在二手販賣平台上以$600出售自己在球賽當日穿過的波衫，更標明「附女性體香」、「吸收咗大球場氣氛」，引起網民熱議。

國際邁阿密於周日與港聯進行表演賽，惟阿根廷球王美斯缺陣整場球賽，令盼望能親眼目睹美斯落場獻技的大批球迷極為失望，大喊「回水」，引起國際輿論風波及「脫粉潮」。

其中，有一名女球迷就疑似因觀看球賽後極度失望「脫粉」，日前在二手買賣平台叫價$600，放售球賽當日自己穿過的國際邁亞密粉色球衣；更在商品描述欄標明「附女性體香（全球唯一）美斯波衫」、「只著過一次、仲吸收咗大球場氣氛」，還良心附贈「剪咗嘅牌連同美斯postcard一張」，籲買家「手快有手慢無」。

網民熱議：買呢件波衫好過買波飛

女球迷的放售帖子一出，即引起網民關注及熱議。不少「沉迷女色」的網民笑言「比波飛更抵買」，但亦有人嘲諷：「如果收到係體臭可唔可以退款？」

網民有乜講

買呢件波衫好過買波飛，抵到爛。

又唔係附美斯體香

體香已被美斯拉低了價值

怎覺得還是有人會買單

6大因素易有體臭

香噴噴的體味能贏得好感，相反有狐臭則會讓人避之不及，患者更是苦惱尷尬。台灣皮膚科醫生陳昱璁曾在Facebook發文解釋何為狐臭，指腋下有大汗腺，其分泌物原本是無臭無味，但腋下有濃密的毛髮容易形成悶熱潮濕的環境，因此皮膚細菌的多樣性就比較高，大汗腺的分泌物與腋窩暖濕的環境，造就了細菌容易繁殖生長。而這些汗腺的分泌物，例如汗水、油脂、沒用的蛋白質，被細菌分解後產生成有氣味的化學物質，就形成狐臭。

陳昱璁表示，經常攝取刺激性食物，例如油炸、辣物或煙酒類等這些習慣，都會增加出現體臭機會。以下6大因素也都會令人較容易有臭狐︰



1.濕耳屎：

他引述研究指有臭狐的人，98%的耳屎都是濕的，這與基因有關。



2.遺傳因素：

父母中一人有臭狐，子女就有50%的遺傳機率，如果父母雙方都有，子女約有80%我機率。



3.年齡：

青春期後因荷爾蒙刺激而使得汗腺分泌旺盛，加上青春期活動存較高常流汗，因此很多高中生會到皮膚科就診，而症狀於更年市後會減輕。



4.體質：

就中醫的角度來說，臭狐與「濕熱」體質有關，「濕」表示身體在排濕、控水功能不佳；「熱」則因工作理力大、精神緊張、熬夜，身體佈熱堆積，肝火旺盛，汗液容易產生。



5.生活習慣：

情緒緊張、壓力緊張或荷爾蒙失調；經常攝取刺激性食物，例如油炸、辣、煙酒類待，以及水分攝取量過水。



6.多汗症者：

狐臭患者往往伴隨有多汗症，出汗過多。



資料來源：陳昱璁皮膚科醫生

解決方法

陳昱璁指，若有輕微臭狐問題，可以嘗試使用止汗劑或口服藥物；情況嚴重者則需要考慮用手術改善，但為避免併發症，手術前應先經過醫生評估。

K.O.狐臭4大方法

1.保持腋下清爽

局部除毛、擦拭汗液、勤換衣服以維持清潔乾爽。



2.止汗

使用止汗劑或口服藥物（需經醫生處方），但維持時間短也無法拫治，也要注意止汗劑中的鋁鹽是用來堵塞汗腺孔，熱天過度使用會影響排汗調解體溫的功能，造成中暑。



3.抑制體味

體香膏，也含有抗菌、止汗效果，短期掩蓋過體味，但要留意枝膚過敏的可能。



4.注射肉毒桿菌素

利用肉毒桿菌素阻隔神經訊號傳遞，抑制出汗，效果大約可維持半年，所以可以安排在初夏進行，整個夏季臭狐問題也能解決。



資料來源：陳昱璁皮膚科醫生