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09/02/2024

吳彥祖一家三口罕有出席格林美頒獎禮！男神變「鄉謠歌手」區瑞強Look現身睇落老咗10歲！囡囡盡得好基因

#歌手 #吳斐然 #頒獎禮 #Lisa S. #美國 #娛樂 #吳彥祖 #香港 #區瑞強 #影視娛樂
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Text: Instagram

　　男神吳彥祖近年長期住喺美國，囡囡出生之後都甚少分享相片，係上年返香同老友聚會先少有見到合照。而日前吳彥祖就少有咁同Lisa S.及女兒吳斐然出席公開場合，大方同大家合照，囡囡遺傳晒父母好基因，愈大愈靚女呀！

 

 

　　吳彥祖太太Lisa S.日前於社交平台興奮分享合照，留言：「Grammy Night.」原本一家三口一齊出席美國年度樂壇盛事格林美頒獎禮，相中見到現場人山人海，而佢同吳彥祖就戴上情侶裝黑框眼鏡。Lisa S.著上型格皮褸，而吳彥祖就著上西裝加上「鄉謠歌手」區瑞強式嘅闊邊帽，睇落成熟咗10歲呀。

 

　　而囡囡吳斐然上次同父母一同返回香港，身穿粉色上衣，長髮兩側還挑染成粉色，打扮得前衛但就causal，而今次佢就著上牛仔布色連身裙，可愛得嚟開始有少女味！而吳斐然精緻深邃五官同媽媽Lisa S.極為相似，加上纖瘦、修長嘅model體型，真係盡得好基因。

 

 

　　唔少網民都留言大讚佢哋係最美family：「好可愛的一家。」、「Awesome family picture. Raven sure is looking like her mom.（好捧的家庭照，囡囡似足媽咪。）」有人又對吳彥祖呢個造型有啲意見：「I don’t know about Dan’s hat （我不懂吳彥祖的帽子……）」事實上，相當保護家人隱私的吳彥祖，只曾經在女兒剛出時公開過長相，之後就好少畀囡囡曝光，因此每次有吳斐然嘅正面照，都會引來討論。

 

轉載自: 晴報

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