新年穿搭 | 過年後要減肥？即學「轉移視線顯瘦法」6個對策！全身黑色 + 鬆身更顯肥？

年尾節日及農曆年假期後，女士們通常都會嚷著要節食減肥，在你未達成瘦身目標前，本篇「轉移視線顯瘦法」六個對策絕對可以幫你一把！

對策一：色彩組合增加對比

一般概念是深色顯瘦，請勿忘色彩心理驗證了深色也同時顯重的事實，所以全身黑色又寬鬆只會顯得更有分量！要將深色與明亮顏色結合營造對比效果，深色收縮顏色（例如黑色、炭灰和海軍藍）才能體現它收縮的力量！例如上衣是鮮艷色下身該是收縮顏色，如此將上衣與對比色搭配會產生對比，使整個人看起來更纖細。

對策二：適度寬鬆輪廓

有設計感適度蓬鬆、豐盈的上衣是隱藏贅肉的最好選擇！寬鬆不是指買大兩碼的意思，而是版型不緊身，腰部不勒緊的A型O型上衣或連身衣裙。將視線引向上就要選擇深色收縮顏色褲子、鉛筆裙或直身不打褶的半身裙，才可避免顯得笨重。

對策三：露出三個重要部位

人的身體一般最顯骨感的三個重要部位分別是頸、手腕和腳踝，即使身型豐滿者，這三個位置都會較為輕量！相比起全身封密，適度顯露較輕量的部位，能夠營造視覺上輕盈纖巧效果，整個人看起來瘦一圈！

對策四：增添亮點轉移目光

頸部！利用V領、一字領等寬闊領口；領口有小裝飾如打褶、小荷葉邊、綁小蝴蝶結的設計；或配戴亮面、輕微閃爍的頸鍊、絲巾、頸巾（不要打結封密頸部）都是轉移視線的有力幫手。

衣袖！半透明柯根紗（Organza）、喱士袖、蝙蝠袖等等可將注意力從圓潤身軀轉移開。

下裝及鞋！不規則或小魚尾半身裙或顏色鮮艷的鞋（例如紅色）或特色設計的鞋踭，都可以吸引目光往下轉移。

對策五：搭配長版開襟衫

選擇長開襟衫或長外套，衣襟及內搭的線條會營造視覺垂直線的效果！如選擇不穿外套，可以將長頸巾掛上而不是纏繞在頸上，也有同一垂直線條之效。

對策六：線條圖案

選擇垂直線條的衣服可以讓你看起來更苗條。條紋圖案和羅紋針織上衣（一排排的直線織紋）都是不錯的選擇。所有橫向線條應避開豐厚寬闊部位，否則只會增厚增量令體型更寬闊；縱橫交錯的線條具有擾亂視線作用，配襯深色、白色米色的強烈對比效果製造視覺混亂，將視線從在意部分避轉移！