鍾嘉欣結婚9周年同老公去馬爾代夫二人世界！出Po放閃甜蜜坐老公大髀：我哋做過Spa、深情對話

鍾嘉欣（Linda）與脊醫Jeremy Leung在2015年結婚之後，減少了演藝工作，返回加拿大定居，婚後育有兩女一子，一直悉心照顧小朋友。她經常分享與仔女們的互動，近日罕有放閃，貼出與老公恩愛二人世界旅行照片。老公視覺下鍾嘉欣大解放特別性感。

鍾嘉欣和老公趁著結婚9周年，難得放低3個小朋友由屋企人照顧，兩公婆享受二人世界去馬爾代夫旅行，來一個浪漫之旅。鍾嘉欣感恩今次旅程，她表示兩個人感到十分輕鬆，可謂海、陸、空樣樣玩齊，鍾嘉欣表示：「我哋做過Spa、深情對話、行沙灘、玩浮潛、出海、游水、划艇，我們依偎在一起，一起睡覺，十分減壓。」

難得不用照顧小朋友，鍾嘉欣可謂大解放，跟老公放閃的照片中，便服打扮的鍾嘉欣露長腿，兼且有三點式泳照，她表現得有如少女一樣，靠在老公懷中享受。老公不時為鍾嘉欣影靚相，其中一條片老公影著鍾嘉欣走上海中，當時她穿上真空露背長裙，十分性感高貴。鄭俊弘、宋熙年、楊洛婷、黃翠如、陳自瑤等人都留言讚賞。

踏入2024年，鍾嘉欣已經不斷去旅行，上月她們一家人去了越南享家庭樂，與仔女們沙灘玩遊戲，而且她即場繪畫，將現場美景畫下來。孝順女這次旅程其實父母親亦有同行，一家人欣賞日落。