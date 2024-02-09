灣仔金鳳茶餐廳留住傳統味道！由雀館自營冰室起家！沿用舊法製濃郁沙嗲牛、無冰凍飲最有風味

五十年代春園街繁華熱鬧，店舖林立，昌記燒鵝瀨粉、楊春雷廿四味、梁蒼記玻璃樽及天真酒莊孖蒸等等，商品林林總總，可謂應有䀆有。至於街頭街尾均有麻雀館，營業時間皆至午夜，並設專車送客返家，足見生意相當興旺。當年客人入場打牌，通常要求代買餐飲。竹館本身並無附設廚房，只好光顧就近牌檔食肆。當中一位麻雀館老闆認為，與其肥水流別人田，不如索性自營冰室，包攬舖內飲食生意。由於竹館名為「金鳳鳴」，餐室遂取名「金鳳氷室」，開業年份為1956年。

金鳳於太原街開業，當年舖位設有閣樓，地方接近現址兩倍。至於業務配合方面，金鳳鳴聘請不少女工，負責斟茶遞水遞毛巾，每逢客人需要外賣餐飲，女工便會親赴金鳳購買。談到冰室日常運作，彼時舖內節奏悠慢，街坊經常捧場光顧。步入九十年代，太原街舊舖面臨拆樓重建，店方曾打算就此結束業務。不過冰室伙計多番勸說，加上出於不捨街坊舊鄰，最終回心轉意繼續經營。隨著三名伙計入股金鳳，業務自此變成合夥經營。員工傾向做生不如做熟，幾乎全部選擇過渡新店。當時區內舖位選擇不多，而且面積往往不及舊舖，久尋不果之下唯有租下現址，易名「金鳳茶餐廳」之後重新開張。

店舖遷址復業，變化可算不少。首先是營業時間縮短，舊舖時期安排深夜十一時打烊，喬遷之後改為晚上七點正關門。其次是舖位地方變小，餅房水吧產能自然受制，唯有淘汰部份舊日出品。然後是遊客惠顧日增，其實無論搬舖前後，街坊生意比重最大，隨著金鳳口碑日盛，漸多遊客慕名前來，尤以台灣旅客最多。

其實餅盒一樣印有雙鳳商標，款式設計經年不變，依然保留三種大小，中號大號採用橙白小格作為底色，小號則是純白。現在餅盒既放蛋撻，亦裝雞批。舊舖年代已有雞批供應，聲名大噪卻在新舖時期。不過論及人氣程度，沙嗲牛肉實在不遑多讓，畢竟保留原汁原味。箇中關鍵就是沙嗲不假外求，現時沙嗲交由一位師傅製作，其人曾於舊舖研習烹調沙嗲，積累數十年經驗，沙嗲味道芳香濃郁，加上選用新鮮牛肉，食客自然好評不絕。至於飲品方面，無冰凍飲同樣屢獲稱許。此法金鳳沿用已久，製作凍飲不會加冰，只會放入雪櫃冷藏，毋懼溶冰沖淡味道，目前奶茶、鴛鴦及咖啡均會採用無冰方式雪藏製作。

餐室保留多款傳統甜品、沿用舊法製作飲品食物、傳統商標見於舖外招牌，皆為珍惜文化特色之舉。近年有些老號希望與時並進，不過誤把惜舊等同泥古不化。傳統包裝改成時尚設計，古舊裝潢變得金碧輝煌，落得失去個性而且無助形象。或者老舖革新品牌，並非一定改頭換面，反而引導大眾欣賞店舖之傳統，並且努力不懈地守護本地文化，更易獲得各方的認同。

金鳳茶餐廳 – 灣仔

創於：1956年

經營：茶餐廳

地址：灣仔春園街41號春園大廈地舖