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關鍵字：立法會 選舉 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 國安法 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 香港脈搏 聚焦神州

09/02/2024

【FOCUS】普京-小澤-侵侵三角，地緣變數風起青萍

#特朗普 #普京 #澤連斯基 #俄烏戰爭 #大國博弈
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　　美國聯邦最高法院開審特朗普「參選資格」上訴案，澤連斯基撤換烏軍最高將領，普京自開戰來首次接受西方記者訪問－－周四（8日）同日上演的三大戲碼，看似天南地北，背後卻千絲萬縷。

 

特朗普上訴高院，參選路似現綠燈

 

　　各路民調顯示特朗普支持率微弱領先拜登1至5個百分點之際，幾乎鐵定代表共和黨再次披甲上陣的侵侵，面前的最大障礙「參選資格」，正似迎來聯邦最高法院的綠燈；但對8000公里以外的烏克蘭總統澤連斯基而言，無疑是高懸的達摩克利斯之劍。

 

特朗普就「參選資格」上訴至聯邦最高法院，圖為示威者抗議。(AP)

 

　　周四，聯邦最高法院9名大法官就俗稱「叛亂條款」的《憲法第14修正案》第三條，與分別代表特朗普和原告方的3名律師進行口頭辯論，兩名原告分別是科羅拉多州資深共和黨人Norma Anderson（表態支持黑莉），以及科羅拉多州務卿Jena Griswold。去年12月，科州最高法院裁定兩人勝訴，取消特朗普在該州的總統參選資格，引發特朗普上訴至聯邦最高法院。

 

　　兩個多小時的辯論結束後，聯邦最高法院未有說明裁決日期，但首席大法官John Roberts有關「如果各州可以自行執行第三條，將為黨派針鋒相對打開大門，從而令總統選舉掌握在少數州手中」的警告，被視作將推翻科州法院裁決的潛在信號。

 

普京談戰爭結束條件：停供應武器

 

　　特朗普曾揚言，如果重主白宮，將在「一天內」結束俄烏戰爭，而他最新正推動眾議院共和黨人抵制參議院剛剛通過的約614億美元援烏法案。此項法案自去年10月由拜登提交，一直磕磕絆絆，撥款遲遲未有下達，令面臨炮彈短缺的烏克蘭前線部隊境況雪上加霜。

 

普京接受保守派記者Tucker Carlson專訪，指西方停止向烏克蘭供應武器，「戰爭幾周內就會結束」。

 

　　就在參議院以67票對32票通過援烏法案的同日，福克斯前主播、保守派記者Tucker Carlson在個人網站發布對普京的專訪，普京明言，如果西方真的想止戈，就需要停止向烏克蘭供應武器，「這樣戰爭幾周內就會結束」。

 

　　自2022年2月俄烏開戰以來，美國累計向烏方提供軍事援助439億歐元，此正遭到特朗普為首的共和黨人的抵制；正在華盛頓訪問的德國總理朔爾茨就警告，歐洲和美國必須鞏固對烏克蘭的支持，並向普京發出明確信號。德國對烏軍援僅次美國達171億歐元，遠高於英國的65.7億歐元和法國的5.4億歐元。

 

陣前換帥，「鐵將軍」變「屠夫」

 

　　不過，自去年下半年起，西方對烏克蘭的新承諾援助金額急劇減少，令烏軍前線直面炮彈緊缺，夏季大反攻正演變成由俄羅斯主導的陣地戰，而此可謂是澤連斯基昨日決定陣前換帥的導火索之一。

 

　　遭撤換的烏軍最高指揮官、有「鐵將軍」之稱的扎盧日內（Valerii Zaluzhnyi），去年11月時就指，與俄羅斯曠日持久的靜態和消耗戰，正給烏軍及國家帶來巨大風險，他甚至不惜尋求自行建立慈善基金來籌款採購武器，而非尋求等待西方的捐贈，此加劇了其跟總統之間的緊張關係。

 

「鐵將軍」扎盧日內（右）遭澤連斯基撤換，由陸軍司令西爾斯基（左）接任烏克蘭武裝部隊最高指揮官。

 

　　扎盧日內直認反攻失敗和火力劣勢引發澤連斯基的不滿，後者新任命的陸軍司令西爾斯基則以強硬著稱，更因在巴赫穆特戰役中要求烏軍死守，被士兵們私下稱作「屠夫」。分析認為，澤連斯基急需以戰事進展向西方爭取支持，而西爾斯基追求戰術利益（例如佔領小村莊），而非扎盧日內似的戰略目標，能為澤連斯基提供急需的籌碼。

 

　　普京、澤連斯基、特朗普，三角關係牽動2024年的最大地緣變數，即將邁入兩周年的戰事會否在今年以戲劇性的方式升級或結束？美國孤立主義的傳統又會否捲土重來？一切皆有可能。

 

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