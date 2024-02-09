  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
玩樂 What’s On
Foodie What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

09/02/2024

新年2024交通安排 | MTR主要路線年三十晚通宵行駛！九巴部分通宵路線延長至年初幾？城巴NB3往返屯門至深圳灣口岸！睇埋內地通關安排+特別交通連結

#港珠澳大橋香港口岸 #短線遊 #九巴 #Travel News #深圳灣口岸 #龍年 #落馬洲管制站 #香園圍邊境管制站 #0+3 #東鐵 #KMB #新年 #交通 #2024CNY #農曆新年 #港鐵 #羅湖管制站 #北上食買玩 #年宵 #MTR #城巴
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Kennis Wong

　　年三十喇！大家計劃好這幾天的拜年路線未？今日提早收爐有沒有留意平時乘搭的交通工具的特別安排，想通宵行年宵又有沒有車回家？為了配合一連串的新年活動，港鐵、九巴、城巴三個主要交通工具調整班次，部分巴士更會在大年初一至初四通宵行駛！即睇農曆新年交通安排！

 

新年交通安排 ︳ 1. 港鐵：年三十哪些路線通宵行駛？東鐵會延長服務？

 

　　今年年宵終於復辦乾貨攤位，人流明顯比疫情時多，大家吃完團年飯也可以到附近年宵市場逛逛湊熱鬧！年三十晚除了東鐵線、機場快線及迪士尼線外，本地鐵路線及7條輕鐵路線通宵行駛！東鐵線居民不用擔心，金鐘往返羅湖的尾班車也會延長，羅湖至金鐘的車更會在上午2時30分才開出最後一班，而金鐘至羅湖則會於午夜12時56分開出，夜貓子們留意時間趕上尾班車！

 

　　至於年初二晚（2月11日）雖然有煙花匯演，但港鐵主要路線將不會延長服務時間，只有東鐵線往返羅湖站行駛時間將延長，尾班車開出時間與年三十晚一樣。由於落馬洲支線管制站口岸於年三十及年初二晚如常於晚上10時30分關閉，東鐵線往返落馬洲站就不會延長服務，尾班車維持晚上9時29分由金鐘開至落馬洲，以及晚上10時55分由落馬洲開往金鐘。

 

年三十港鐵特別安排

1. 除東鐵線、機場快線及迪士尼線外，本地鐵路線及7條輕鐵路線通宵行駛

2. 金鐘至羅湖東鐵線：尾班車午夜12時56分開出

3. 羅湖至金鐘東鐵線：尾班車上午2時30分開出

4. 金鐘至落馬洲東鐵線：尾班車晚上9時29分開出

5. 落馬洲開往金鐘東鐵線：尾班車晚上10時55分開出

 

年初二港鐵特別安排

1 . 港鐵主要路線將不會延長服務時間

2. 金鐘至羅湖東鐵線：尾班車午夜12時56分開出

3. 羅湖至金鐘東鐵線：尾班車上午2時30分開出

4. 金鐘至落馬洲東鐵線：尾班車晚上9時29分開出

5. 落馬洲開往金鐘東鐵線：尾班車晚上10時55分開出

 

（圖片來源：MTR）

 

下一頁：繼續睇九巴特別安排！

 

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動

我要回應

更多玩樂 What’s On文章

你可能感興趣

#港珠澳大橋香港口岸 #短線遊 #九巴 #Travel News #深圳灣口岸 #龍年 #落馬洲管制站 #香園圍邊境管制站 #0+3 #東鐵 #KMB #新年 #交通 #2024CNY #農曆新年 #港鐵 #羅湖管制站 #北上食買玩 #年宵 #MTR #城巴

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
師傅靈靈法

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024 十二生肖運程Part3：屬猴會與人反目成仇？屬狗多小人！屬雞、豬特別旺？點避免破財？

【etnet chill賞你】賞你荃灣廣場新年禮品：「幸福熊貓利是封」 /「荃灣廣場粉『熊』利是袋」/「荃灣廣場熊抱蜜運抱枕」

祥龍獻瑞，etnet謹祝你新年快樂，萬事如意！

etnet.com.hk