新年2024交通安排 | MTR主要路線年三十晚通宵行駛！九巴部分通宵路線延長至年初幾？城巴NB3往返屯門至深圳灣口岸！睇埋內地通關安排+特別交通連結

年三十喇！大家計劃好這幾天的拜年路線未？今日提早收爐有沒有留意平時乘搭的交通工具的特別安排，想通宵行年宵又有沒有車回家？為了配合一連串的新年活動，港鐵、九巴、城巴三個主要交通工具調整班次，部分巴士更會在大年初一至初四通宵行駛！即睇農曆新年交通安排！

新年交通安排 ︳ 1. 港鐵：年三十哪些路線通宵行駛？東鐵會延長服務？

今年年宵終於復辦乾貨攤位，人流明顯比疫情時多，大家吃完團年飯也可以到附近年宵市場逛逛湊熱鬧！年三十晚除了東鐵線、機場快線及迪士尼線外，本地鐵路線及7條輕鐵路線通宵行駛！東鐵線居民不用擔心，金鐘往返羅湖的尾班車也會延長，羅湖至金鐘的車更會在上午2時30分才開出最後一班，而金鐘至羅湖則會於午夜12時56分開出，夜貓子們留意時間趕上尾班車！

至於年初二晚（2月11日）雖然有煙花匯演，但港鐵主要路線將不會延長服務時間，只有東鐵線往返羅湖站行駛時間將延長，尾班車開出時間與年三十晚一樣。由於落馬洲支線管制站口岸於年三十及年初二晚如常於晚上10時30分關閉，東鐵線往返落馬洲站就不會延長服務，尾班車維持晚上9時29分由金鐘開至落馬洲，以及晚上10時55分由落馬洲開往金鐘。

年三十港鐵特別安排

1. 除東鐵線、機場快線及迪士尼線外，本地鐵路線及7條輕鐵路線通宵行駛

2. 金鐘至羅湖東鐵線：尾班車午夜12時56分開出

3. 羅湖至金鐘東鐵線：尾班車上午2時30分開出

4. 金鐘至落馬洲東鐵線：尾班車晚上9時29分開出

5. 落馬洲開往金鐘東鐵線：尾班車晚上10時55分開出

年初二港鐵特別安排

1 . 港鐵主要路線將不會延長服務時間

2. 金鐘至羅湖東鐵線：尾班車午夜12時56分開出

3. 羅湖至金鐘東鐵線：尾班車上午2時30分開出

4. 金鐘至落馬洲東鐵線：尾班車晚上9時29分開出

5. 落馬洲開往金鐘東鐵線：尾班車晚上10時55分開出

（圖片來源：MTR）

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