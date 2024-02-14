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14/02/2024

金融戰開打啦！

#財金大勢
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　　2024年可能是A股金融戰開打年，美國對中國的打壓，最終是要摧毀中國經濟，金融市場怎不會是戰場。
　
　　2024年2月6日，A股2427隻股跌，跌去2.57萬億元的股價，觸動了中央神經，習近平會見了金融界人士，之後撤換了易會滿證監主席之職，換上了吳清，國內作風，凡是這種猝然換將，應是被撤者犯事。又或未能稱職，而換上來的人，應是對當前事件、危機，要針對處理。
　
　　58歲吳清，任第10任證監主席，作風強硬，曾嚴打老鼠倉，外號券商屠夫，但又力催中國基金改革，開拓財富管理，推動中國期貨與衍生產品市場發展，這個經歷是前九任證監主席沒有的。今日金融，不立足財富管理，洞悉與防範期貨與衍生產品市場風險，就等於沒有了雷達，人家「錢」彈打到來都不知，瓜得。
　
1998年中央吹雞護港股
　
　　香港是個外資來去自如地方，敵人「錢」彈可明來，可暗襲，1998年索羅斯率逾270鱷來襲，攻港股、匯便是前車，如當時不是中央吹雞抗敵，相信當年香港會蒙難。
　
　　打外鱷不是港府咩！唉，明是港府迎戰，但可知當時金管局連外匯買賣也沒有自己友戶口，要透過滙豐(00005)去做買賣，如滙豐資敵，死未？至於買股抗鱷也是之後靠支愛港的港資舉資義勇軍，在自己友股票行發買盤，對敵鱷封鎖了資金實力和買盤變成只有我數到你簿，你數不到我簿才夾瓜了逾270鱷。其中，還有朱鎔基，每周六、日坐鎮深圳拍板動用了1200億元(原先只話動用400億元，係就被眾鱷打瓜了)。
　
　　1998年的10年後，索羅斯也承認當年香港打了漂亮一仗。
　
　　2024年2月6日A股2427隻股下跌，跌去A股財富2.57萬億元，A股跌至3月低位的2660區，2.1億散戶哭崩微博。中央便出手了，一直以來，有關當局是當A股下跌是國內經濟使然，故視A股跌是必然(唉！資深A股炒家怎不知A股表現跟國內經濟無關？)。所以監管當局也就平常應對，出了不少穩市場之招（見表），不過人家是暗地出導彈，你那平常穩市場之招就只不過是小米加步槍，結果是益發使A股，港股股民失信心，譏之為兩日半救市，港股則是彈到50天線便回跌。今次阿爺出手又將如何？

 


　
　　先看看促使阿爺正視2月6日跌市的原因是甚麼？
　
　　國內上市企業的大股東，是可以將股票質押與銀行或券商，以謀資金，有些是謀資金來營運公司，有些則是以之來謀私利，方法如下：
　
　　1. A股東將100元面值的自己甲公司股票質押得60元，但仍持一些股票去做質低甲公司股價。
　
　　2. 之後一直沽甲公司股價跌破60元，但不去補倉。
　
　　3. 銀行或券商見破抵押價便沽出，甲公司股價跌至20元。
　
　　4. A股東於20元買回甲公司股票，公司的控制權可保，但其中賺了由100元跌至60元的高沽低買回價，以及由60元跌至20元的殘價。
　
　　假如市場上，這種割散戶韭菜之操作並不多，又或這種操作是分散日期來做，則市場是會輪流跌，不會一下子2427隻股齊齊下跌，關鍵問題來了，國內的融券通亦有類似的沽空操作。
　
　　據東方財富估計，到2024年1月31日，有約34%被質押股票到了警戒線，即要補倉，有逾60%被質押股票來到警戒線，但一日之後，在2月1日，就有逾41%被質押股票到了警戒線，一日之內暴升要補倉之被質押股，是因為當日A股跌破2900。
　
　　這個2900防線一破，立碼有2000多公司要發通知謂自己股票爆倉，市場立馬認為是A股的世界末日。如果阿爺不出手，2024年2.1億股民將要淚和雨雪打併吞。
　
　　市場一直盼平準基金入市，但遲遲未見，那麼這次入市的資金是否是平準基金？不是，是國家隊資金，這個平準基金與國家隊資金是兩筆錢，如謂平準基金是逼擊炮的話，則國家隊資金是東風-21精準快烈。東風-21一出，淡友航空母艦也要沉。所以有關機構在過年前便已講了。
　
　　「要惡意做空者，傾家蕩產，牢底坐穿。」
　
　　明天續，阿爺出東風-21了，買乜股好？仍是那句，國企、國企、國企，因為筆者之前有文「空」懷祖國，阿爺出咗咁多招去穩市，你班惡意淡友仲肆意去沽，這些惡意淡友定要嘔突兼坐牢，其中有幾多是裏通外敵的，不知，但只要惡意做空者全被上手鐐。無惡意做空，全部打公平波，全球最平的PE 8倍A股，焉能不升？
　
　　(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)

 

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