先和大家拜個年，祝大家龍年行大運，身體健康，萬事如意。

回想以前的手機市場，Apple第一次推出輕觸式熒幕、用手指放大縮小、手機影相、手機拍片與播片、App概念、雲端概念等，從0到1，由無到有，是多麼的震撼。Apple的股價，亦隨著這些創新，升到飛天。當年的大突破，把手機變成能取代電腦與相機的產品，在沒有這些變革之前，其他手機公司沒有一家能實現出來。

當iPhone面世之後，市面上陸續出現功能相似的手機。當時iPhone採取「自閉」策略，例如很多功能不能與其他電話及電腦分享、Wi-Fi不能分享到其他手機、電池不能簡單地換、不能以USB交換資料到電腦、SIM card特小等。其他品牌的手機只要解決這些「自閉」的技術問題，就能提供更方便的產品，多年以來，整個手機市場著眼在一些小修小補的地方，再沒有太多大創新。當有新手機推出，只是熒幕大一點或小一點、拍照像素多一點、顯示像素大一點、防水設計、電池或記憶體大一點、運算速度快一點等。最新的iPhone 15亦只是快一點與採用了鈦金屬外殼，看不見有何革命性突破。

這些年的科技突破都發生於其他領域，科技爆發的「頭啖湯」都讓給了別人，包括芯片鬥細鬥產量的革命、顯示卡的速度戰、人工智能發展，當然還有Elon Musk的電動車革命、火箭收發技術，近期他更想搞人腦植入芯片，每一個領域都是革命性的突破。眨眼幾個年頭，世界科技變化真大。

整個手機市場的科技似乎沒有與時並進，Apple若做得不好，隨時落得前手機市場一哥Nokia的慘痛下場。Steve Jobs於2011年過身後，Tim Cook接管，由iPhone X到iPhone 15，實際上沒甚麼大突破，其股價依然能上升，感覺上Apple企業主要靠成本控制，以及早已建立的護城河。

Apple新推出的Vision Pro，算是公司久違的革命性產品。（Apple網站圖片）

今年Apple推出新產品Vision Pro，早前在YouTube看了一條影片（見連結），介紹這個貌似滑雪眼鏡的東西，把其操作視角都顯示出來，完全有電影《未來報告》的感覺。不能否認，這絕對是一個革命性的產品。等了這麼多年，Apple終於有個「Wow Effect」出現。

數年前facebook等公司已經生產過類似產品，但以Virtual Reality(VR)作為基礎，算是拿來打電子遊戲居多。今次Apple以Augmented Reality(AR)配合一般的手機App作為基礎，可以融入生活，非常劃時代。

當年Apple出產iPhone，令她今時今日成為全球市值最高企業之一，如今推出Vision Pro，能把她帶到甚麼境地呢？按影片網主的評論看，Vision Pro的功能一切都比想像中好，這只是第一代，產品技術與價錢還有很多空間去優化，令人期待。

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