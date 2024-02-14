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14/02/2024

劉謙春晚表演魔術疑再失手？主持人驚慌尷尬樣成全晚亮點，被網民做成表情包！網友們分析失手因為一件事

#綜藝節目 #劉謙 #娛樂 #台灣 #春晚 #魯豫 #影視娛樂
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Text: 娛樂組

　　台灣知名魔術師劉謙事隔4年，再次獲邀請到內地大型春晚表演。記得2019年，劉謙在春晚舞台被現場觀眾踢爆偷換道具，遭網友留言嘲諷後，他亦變得低調淡出幕前。4年後，劉謙日前春晚表演上疑再次失手，同台的主持人表情出賣一切，令劉謙再次上內地熱搜，知名主持人魯豫透露劉謙離開前含淚表示，自己可能再也參加不了春晚，非常可憐。

 

 

　　劉謙當晚表演「見證奇迹」變魔術，不過將撕開一半的啤牌對比時，主持人尼格買提（小尼）突然露出驚慌失措的神情，不斷咬唇表現坐立不安，更一度向後排的主持人眼神求助，最終小尼未有掩飾，而另一主持人撒貝寧即場大踢爆，大大聲說：「小尼是全國唯一沒對上的！」片段就迅速成為熱搜，意外成為春晚的亮點！事後小尼網上回應：「碎碎平安，我先碎了」並展示出兩張不一樣的半邊啤牌，屬於兩張不同的款式。

 

 

　　事後網友們分析，其實是主持人小尼沒有跟劉謙的指示插牌，才會導致魔術不成功，跟劉謙「失手」無關。節目片段在網路上瘋傳，該片段更創下高收視率，在春晚官方帳號上點閱數也破2千萬次，甚至不少網友還把尼格買提尷尬慌亂的表情做成表情包。小尼事發後透露自己已經三天沒笑了，連他都忍不住Tag央視文藝、春晚的微博帳號，並留言問：「麻煩請問一下，大概還要重播幾次？我就問問」。

 

 

轉載自: 晴報

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