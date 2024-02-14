MIRROR呂爵安新年自爆中COVID！直播期間被中招Frankie問責：個BB關唔關你事

MIRROR十六場演唱會上星期圓滿結束，不過一眾成員都未能立即好好休息，其中姜濤及盧瀚霆（Anson Lo）隨即為「國際邁亞密」的賽事做暖場嘉賓，兩人隨後再夥拍呂爵安（Edan）一齊為賀歲片《盜月者》宣傳造勢。不過年卅晚，Edan一個頹廢Look在直播現身，更滿面鬍鬚，原來他慘中COVID要在房間中隔離，連團年飯都不能夠陪家人一齊食飯，陰公豬！

Edan直播期間，惹來不少「爵屎」熱烈討論，他決定直播表演剃鬚，更接受網友建議「剃一半」，右邊面是「青春Edan」、「青靚白淨Edan」，左邊面是「成熟Edan」、「Man爆Edan」，效果非常搞笑！「新年快樂！今鋪真係我最紅，我個快測最紅！今日屋企全家人食團年飯，我就自己一個食外賣，我就係咁特立獨行，咁獨立，咁人棄我取！新一年，我衷心祝大家，身體健康！！！真係最緊要！！！#好似咁大個仔第一次過年病 #團年飯都食唔到 #大家要身體健康 #yt直播打陣機好冇」

直播期間，Edan笑言上一次留鬚的日子就是中COVID，如今今次再留鬚同樣「又中COVID」，「前兩日唔舒服，真係好頭痕，演唱會完咗本身可以盡情去玩，係呀，演唱會前中甲流（甲型流感），演唱會後中COVID，我係差個乙流（乙型流感）就集齊晒，所以我估未來幾日都出唔到街，要困喺屋企打機，不過大家唔使擔心，開頭只係喉嚨痛加少少發燒，而家有少少痰同鼻水，冇乜事！一路睇緊中醫！」他表示演唱會生病都不敢公開，事關不想被大字標題報道「MIRROR又病」，「上次扭親同大家分享，覺得第一次刮沙幾有趣，點知見到標題話MIRROR又出意外，我見到眼都反埋，點解要咁寫？背後目的係咩？製作聲音輿論，好小事但被人發揮、又被人入我哋，真係唔想！」Edan兩晚都有YouTube直播打機，跟中學同學仔一齊打，期間都有少少咳嗽，幸好非常精神，相信很快會康復。

其實Edan的直播中，Frankie都有留言說：「Same here. 身體健康！」原來Frankie都一樣中招，他搞笑分享檢測棒質問Edan，「個bb究竟關唔關你事，第3日仲好頑強！睇下條線幾實！新年快樂！」新年流流要隔離，難怪Frankie灰爆，「日日都食同瞓，無咩心機過新年，幫我同大家講多謝！新年message我再覆大家啦！」