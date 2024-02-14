何超儀陳子聰發放新年恭賀影片！激瘦陳子聰大病初癒後首次曝光！精神不錯和老婆笑笑口拜年

何超儀跟老公陳子聰結婚20年，一向都恩愛如初，兩公婆以往都形影不離，不過前年陳子聰不幸大動脈撕裂，幸好成功走出鬼門關，何超儀為了老公不惜四出尋找名醫，最終去年11月陳子聰在美國需要再次接受手術，而4月將會再接受最後一次手術，期待可以如常人生活。

適逢新正頭，何超儀都有向傳媒和友好發放恭賀影片，影片中有她跟老公的恩愛合照，大病初癒的陳子聰首次曝光，穿上紅色皮褸的陳子聰繼續招牌的紮起長髮加上鬍鬚，身形和面頰明顯比以往瘦弱很多，不過精神相當不錯，跟老婆一齊笑笑口拱手向大家拜年，順便向大家報平安。而終於鬆一口氣的何超儀都穿上大紅外套，展露幸福的微笑，兩口子度過一個大難關，龍年一定繼續順順利利，兩人以英文祝福大家新年快樂，龍年行好運、健康及繁榮。

前年2022年10月5日子聰返澳洲探親，期間他為父母搬大型傢俬，本身三高的子聰雖然自己身體不舒服，仍堅持開車車朋友去醫院，沒想到自己開車期間肚痛到不得了，一泊好車就暈倒被送入急症室，證實大動脈爆裂要緊急接受手術。超儀表示由於大動脈爆開，子聰整個肚及器官都浴血，所以醫生為他以膠管取替大動脈之餘，更要將不同的器官取出再清除血塊，期間將尿道同腎臟整壞，所以被判定一輩子都要靠造口排大小二便和洗腎。子聰最終昏迷差不多一個月零一個星期才正式醒來，實在難以接受肚痛一覺醒來變成「科學怪人」，去年年底超儀安排他飛美國再做手術重建尿道，預計4月再醫好動脈撕裂的位置，就可以重新造人。

老公情況穩定，何超儀的工作陸續重啟，今年3月舉辦戶外Band騷，跟本地所有樂隊合作，當中包括24味，早前被問到老公會否參與，她表示要睇老公的身體情況，如果許可的話老公都希望參與，而她都希望可以槽肥陳子聰回復昔日狀態。