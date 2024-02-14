  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
肥碌大食遊
Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知尋‧情‧味主場·日本師傅靈靈法
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

14/02/2024

台北大食遊（二）

#旅遊 #台灣 #Food News #Travel News #台灣好去處 #輕旅行 #食家精選 #台北 #台北好去處 #消費 #週末好去處 #0+3 #親民美味 #美食特集
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 曾智華

    曾智華

    為食鬼，人稱碌Sir或肥碌。自幼家貧，12歲負責買餸，經常打斧頭通街食，故五呎高竟肥到36吋腰160磅重。長大後，繼續以食食食為志向。如今退休，以橫掃香港美食為人生終極目標！

    肥碌大食遊

    隔周一刊出

Photo: 圖片由作者提供

　　中國人，除非住在星馬泰，否則，一定喜歡火鍋。走遍大江南北，處處是火鍋店，台灣也如是。

 

　　經營火鍋店，以乜致勝？裝修服務價格外，靈魂就是火鍋料！若只提供你有我又有的基本貨色，如何殺出一條血路成為名店？

 

　　七、八年前，正正有位火鍋精，在台北發現一間麻神火鍋，單單賣鴨血，已晚晚爆。 故此，特意以獨家經營方式，引入香港。

 

　　麻神鴨血又滑又彈牙，滲入少少果味，口感完全冇第二間能比擬，因有自製秘方，不作外傳，命名為果凍鴨血。

 

台北麻神果凍鴨血，秘方不作外傳，要歎？只此一家！

 

　　香港店雖有獨家經營權，但只能每日空運成品抵港發售， 完全無法自製（是否被卡住脖子？ ） 。在銅鑼灣金朝陽中心初開，本來火紅，可惜，出世不久即發生大件事，因食正2019年社會大型運動， 再打落三年又疫情，真係「做乜都死」」！結果，蝕去相當重鎚的資金。

 

　　到台北，當然要朝聖！兒子「排骨仔」早早越洋訂位 （好誇張㗎！），因平日晚上也爆瀉！

 

　　公正評論，麻神只有三樣正，一是湯底，始創人用七年時間研發出以生果、蔬菜、香料及麻辣醬燉出的湯底，揚言「只麻你口，不麻你喉，麻不膩，味回神」，更串的是建議客人用酒杯飲湯底，認真服晒。

 

　　第二樣吸引我的，為用冰鎮而上的新鮮牛柏葉，入口爽脆具嚼頭，但灼熟要掌握精準時間，一過火，會過韌。

 

冰鎮鮮牛柏葉，必食！

 

　　第三樣，當然是麻神招牌鴨血，對我來講，一份完全不能滿足，必須加碼！

 

　　有人話，為呢味鴨血，專誠飛來台北也值得！是否太誇張？你試吓咪知囉。

 

　　不過，究竟麻神是否樣樣好？不是！牛肉可以， 但普通。最弊個雜錦丸，有點離譜，上枱時，全屬冰到死死實實的行貨「物體」，恍似在香港佳寶買入似的，完全唔配合高質素的湯底及超級美味鴨血！

 

麻神麻辣火鍋

地址：台灣台北市松山區南京東路5段8號3樓

電話： 886-2-27492508

 

　　講完名店講新店。此店名「古北饕」，乃我的肥女兒逛街時發現的。透過玻璃望入，全爆，即好嘢啦，立即拉為父試試。

 

　　食後評 ——得！當然並非得到米芝蓮級數，但以正常要求，已接近九十分。尤其包點及麵點，夠膽在落地大玻璃似表演的搓俾客人睇，當然信心十足。

 

　　此店的原味小籠湯包特正，可與任何一間老牌名店拗手瓜！

 

古北饕原湯小籠包，可與所有名店抝手瓜。

 

　　另外必是為北饕擔擔麵，視覺贏晒，入口麵味十足夠煙靭。另外北饕炒飯也正斗，台灣米炒出來，夠軟夠糯。有胃納，食埋香煎蘿蔔糕及紅油抄手可也，保證不會失望。
 

 

炒飯軟糯香；擔擔麪煙靱夠彈；紅酒抄手皮薄多汁肉味濃。

四人飽到碌地，港幣三百幾。

 

古北饕

地址：台北市中正區杭州南路一段9號

電話： 886-2-23510050

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動

我要回應

更多肥碌大食遊文章

你可能感興趣

#旅遊 #台灣 #Food News #Travel News #台灣好去處 #輕旅行 #食家精選 #台北 #台北好去處 #消費 #週末好去處 #0+3 #親民美味 #美食特集

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
師傅靈靈法

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024 十二生肖運程Part3：屬猴會與人反目成仇？屬狗多小人！屬雞、豬特別旺？點避免破財？

【etnet chill賞你】賞你荃灣廣場新年禮品：「幸福熊貓利是封」 /「荃灣廣場粉『熊』利是袋」/「荃灣廣場熊抱蜜運抱枕」

祥龍獻瑞，etnet謹祝你新年快樂，萬事如意！

etnet.com.hk