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14/02/2024

2月28日之後才買樓

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  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，2018年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　在農曆新年期間，有不少國內老友嚟香港拜年，順便睇吓學校睇吓樓。不少老友都打算將小朋友送嚟香港讀中學，日後去外國甚至回國升學都比較方便，買一層樓亦順理成章。不過，一切都等2月28日之後，因為當日財爺恭讀《財政預算案》，有很大機會撤銷辣招，即是非香港人買樓不用付15%特別印花稅。
　
　　大家又千祈唔好以為如果財爺唔撤辣，內地人是不會買樓，我認為是有影響，但不至於不會買樓。因為大家都估計，無論是否撤辣，香港政府決定之後，起碼有三、五年不會改變，如果撤辣，買樓的內地人就會多些，唔撤就會少一些。不過唔撤辣，樓價繼續下跌，地產商又唔買地，政府很難解決巨額財赤問題。當然，即使撤辣，樓市亦不會立刻掉頭升，只是會多了人睇樓買樓，繼續下跌的機會就會減少。總之，撤辣就好似如箭在弦，不得不發。

 

月尾公布的《財政預算案》會否撤辣，備受準買家關注。（2024-25年度財政預算案fb圖片）

　
　　即使政府撤辣，甚至將正常買樓印花稅減半，但如果銀行唔借錢畀人買樓，撤辣都是徒勞無功。去年樓價下跌的其中一個原因，就是很難問銀行借錢買樓，而銀行反而向按揭借貸比率不足五成的客戶追收差額，令到供應增加，需求減少，樓價點會唔跌？好彩最近銀行估價稍為回升，銀行不再以估價下跌為理由向客戶追收差額，業主可以鬆一口氣，樓市亦會鬆一口氣。
　
　　其實除了內地人之外，亦有不少香港人等《財政預算案》公布後才買樓，因為如果唔撤辣，他們仍然可以慢慢揀，慢慢鋤價；如果撤辣，就會加快買樓腳步，否則，有機會唔夠現在要畀特別印花稅的人爭。

 

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