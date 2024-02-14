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14/02/2024

黃大仙祠設網上祈福系統！定期代誦經、祈福！教你2 Steps求財運、平安！同場加映：網上籤文簡單解籤

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Text: Sammy Leung

　　很多人都喜歡拜神，但都市人如此忙碌，或者長居海外，未必常常有時間到廟宇拜一拜祈福。但其實，現時有些廟宇都提供了網上服務，為便工作繁忙或身處外地的人提供多一個機會去參拜。而嗇色園黃大仙祠除了提供網上祈福外，更可以在網上看到籤文，十分方便！

 

　　很多人一到大時大節就會到黃大仙祠上香祈福，但如果你又想去祈福，但因為工作及身處外地的關係，未必自己去參拜，嗇色園黃大仙祠就提供了多一個方法給大家！原來，嗇色園提供網上祈福平台，大家可以在網上祈福平台中簡單2步就可以祈福！

  1. 填寫個人資料及祈願内容，好像是姓名、出生日期、電郵地址，再填上祈願内容，就可以了！
  2. 選擇自己的祈福主題，不論是家庭平安、愛情、財運都可以！

 

　　嗇色園黃大仙祠指，收到大家的資料後，道長就會幫你定期就有關內容代為祈福，並於宗教儀式中誦經及禱告，向神靈上稟。

 

 

網上祈福按此

 

　　除了網上祈福，可能大家都有去黃大仙求籤的經驗，但求完之後，又未必有時間去排隊解籤，那以下功能就幫到你們了！因為嗇色園黃大仙祠網站上，大家可以找到黃大仙祠的籤文，只要大家求完記下號碼，就可以慢慢在家中慢慢Check！網上除了有籤文，更會有簡單的解釋及詳情。以第一籤姜公封相為例，大家可以看到詳情上寫著：「問遺失，即得回原物；問自身，四季俱平安」等，可以做到簡單解籤，相當方便！

 

 

詳情按此

 

＊非精密科學，內容只供參考。

 

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