回收利是封2024｜新春物品回收懶人包！MUJI設利是封回收箱/ 賀年食品轉贈基層！年花都可回收？邊間餐廳收盆菜兜送現金券？

每年農曆新年過後，家中總有一堆未開封的賀年食品、應節買回來的年花及利是封。往年不少地方均可回收利是封及賀年食品，今年為大家一一盤點回收新春年花、賀年食品、盆菜盆、利是封等機構，同時鼓勵大家先重用後回收，齊齊做到源頭減廢！

新春回收懶人包｜MUJI︰與Mil Mill喵坊合作！增設利是封回收箱

MUJI 無印良品今年聯同 Mil Mill 喵坊推出利是封回收計劃，各店舖（無印良品利舞臺、MUJI to GO 香港站及青衣站、澳門威尼斯人店舖除外）將由即日起至 3 月 10 日增設利是封回收箱，讓大家迎接新年的同時，減少資源浪費，保護環境。

（圖片來源︰IG @muji_hongkong）

無印良品

店舖詳情︰www.muji.com/storelocator/?c=hk

無印良品 MUJI 以外，本港環保團體綠領行動每年也會回收利是封，經篩選處理後變成「新生利是封」供市民領取，鼓勵大家善用資源、多重用，以免用完即棄。綠領行動預告，今年將於 2 月 19 日起收集可重用的利是封，詳情稍後公布。

綠領行動

詳情︰www.facebook.com/greenersaction.org

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