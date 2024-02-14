緬甸內戰到分水嶺，中緬關係微妙轉向

在我們農曆新年大年初一，即2月10日，緬甸軍政府突然宣布推出《人民兵役法》，並立時生效，所有18至35歲男性以及18至27歲女性須服役至少2年，45歲以下的醫護專才須服役3年，而兵役年期在緊急情況下，隨時都可延長至5年，拒絕者將被判處5年刑期。看來，緬軍在內戰中已進入生死關頭，軍方急需更多新力軍作戰，才作此強制徵兵舉措。與此同時，中緬關係亦出現了微妙變化。

自2021年緬甸軍方發動政變以來，國家一直處於緊急狀態，而內戰也隨政變大爆發，促使軍政府殘酷鎮壓異議人士，至今已造成逾4500人死亡、2.6萬人被捕、上百萬人流離失所。有緬甸人控訴軍政府正對異見者進行大屠殺，並質問國際媒體為何只關注加沙，對緬甸嚴峻的人權情況不聞不問。

國際社會對昂山素姬的關注度，較上世紀末大幅消減。(AP)

事實上，緬甸的確受到遺忘，國際社會無疑少了對昂山素姬等前朝領袖正被關押和受不合理審訊發聲，與上世紀80、90年代緬甸反對派抗爭運動所受的關注度，不可同日而語。可是，從抗爭到內戰，今次明顯規模更大更混亂，可說是已蔓延到全國，甚至影響到鄰國局勢。例如由三支民族武裝力量（若開軍、緬甸民族民主同盟軍和德昂民族解放軍）組成的「三兄弟聯盟」，他們主要在若開邦和撣邦北部作戰。

這組聯盟因表現英勇，多番令緬軍敗陣而聲名鵲起，原來在武器供應方面依靠著中國，如非得到中國默許，他們不可能長驅直入緬軍腹地展開行動，特別和中國接壤的撣邦。那麼，我們便奇怪了，印象裏中國不是與緬甸軍政府保持較友好的關係嗎？

中國其實對緬甸政變及其後所發展的內戰，都採取著戰略模糊的態度。翻查資料，在緬甸軍方奪權後，中國駐緬甸大使陳海曾表示，緬甸的政治局勢「完全是中方不願意看到的」。沒錯，這的確不是中國所要的局面。中國過去雖是軍政府的傳統盟友，但自昂山素姬上台後，她和中國也建立了非常緊密的關係，中國同時又和緬甸許多少數民族武裝團體保持非正式的聯繫。因此，緬甸軍方突如其來的政變，實在是攪亂了中國在緬甸一帶一路的布局。

緬北的電訊詐騙集團猖獗，一直是中國政府的眼中釘。(AP)

此外，中國政府一直渴望能打擊緬北所存在的多個電訊詐騙中心，他們的詐騙活動非常猖獗，但緬甸軍政府對此卻一直不作為，已令北京非常不滿，早前「三兄弟聯盟」成功進攻撣邦果敢地區，是否得力於中國所供應的武器，則不得而知，不過至少可看到中國在開綠燈。再看看「三兄弟聯盟」在去年10月發表的「1027行動聲明」，亦提到他們的行動是要「打擊困擾緬甸，特別是中緬邊境地區之網上賭博詐騙行為」，這聲明顯然欲獲得北京的支持。

不過，即使中國默許「三兄弟聯盟」的行動，也不表示她完全傾向支持緬甸叛軍，君不見去年底在瀾滄江湄公河合作會議上，中國總理李強和緬甸軍政府領導人敏昂萊還有共同主持會議嗎？中方不一定要放棄緬甸軍政府，但明顯是進行平行政策，隨著緬甸反政府力量逐步佔上風，中緬關係也愈見微妙了。

「三兄弟聯盟」成為外界的焦點，可是陷政府軍於水火之中不獨依靠這個聯盟，還有全國各地的武裝抵抗戰鬥，沒有他們協助削弱政府軍力量和軍政府的統治基礎，「1027行動」不會這樣順利成功。一群出逃的全民盟議員成立了「民族團結政府」(NUG)，並建立起自己的武裝部隊「人民防衛軍」，他們在全國各地招募數萬兵力與軍政府作戰，以農村包圍城市的戰略，令到政府軍難以招架；克倫尼民族人民解放陣線、克倫尼軍隊和克倫尼民族保衛軍，響應「1027行動」而發展出「1107行動」，在去年11月7日針對緬甸軍政府發起聯合軍事行動，再次成功擊敗政府軍。

敏昂萊領導的緬甸軍政府，為鎮壓全國各地的武裝力量而疲於奔命。(AP)

今次應驗了打壓愈大，反抗也愈大。當共同面對軍方打壓而產生同仇敵愾下，促成了各路反對派甚至人民之間的團結一致，為同一的理想相互支援配合，造就了協同效應，令他們於戰鬥路上節節取勝，讓外界看到推翻軍政府並建立聯邦不是一個夢。

緬甸內戰已到了一個分水嶺，軍方如何作垂死掙扎？該國的發展值得我們更多的關注。