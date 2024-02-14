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14/02/2024

職業球員生涯結束，球員變身投資人？全球最大的馬戲班班主：大衛碧咸！

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  • Jimmy Leung

    Jimmy Leung

    私募基金負責人，擅長結合傳統經濟及互聯網、管理業務分別在倫敦、矽谷，香港。涉及房地產、互聯網及跨境電商等產業，與多國實業家、創業家、天使投資等擁有廣大的人脈。行事低調，口頭禪是最好你搵我唔到。

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    本欄逢周一更新

Photo: 由作者提供

　　香港曾經有一位很出色的運動員，名為鍾楚為（1947—2023），他職業生涯之後，與球圈好友尹志強、李國華合夥開設King's Arm酒吧。他在商場長袖善舞，曾經擁有兩間酒吧、兩間食肆，並晉身成為馬主，養過「君馬」、「心情好」兩匹馬。2003年因沙士疫情，飲食業生意大受打擊，終告破產。

 

　　一般人覺得踢波踢得好，入了英超，將波踢好，讀書成績點樣也冇所謂，我相信這是很多年輕人的盲點，從理性的觀點來說，英超有這麼多球隊，NBA 有這麼多傑出的球星，不是每一個人都能夠上英超，踢世界盃，打NBA，不是每一個球員都能夠在職業聯盟中如魚得水，發揮所長，這是很多運動員的盲點。

 

　　他們避而不談這件事，不談Life after athlete，他們會說，下半場的人生是一件很遙遠的事，這兩年先不要想，先把波踢好。

 

　　但學習是有黃金年齡的，高中階段並沒有去想，大學階段沒有去學，等到職業生涯結束之後，書到用時方恨少，已經來不及，一般運動員的體力高峰集中在20幾歲，退休的時候才30幾歲，那個時候才發現，剩下的選擇真的不多。

 

　　許多運動員會想沒有關係，我可以留在隊中當教練，或者是去到大學帶球隊，但實際的情況是，球隊並沒有這麼多，退役球員的人數遠比教練空缺多得很，不是每一個球員都能夠找到一份當教練的工作，況且也不是每一個球員都適合當教練。

 

　　球隊是一個團體，球員彼此是一個競爭合作的環境，需要合作無間，但也想要表現得比別人優秀，而且球隊在球場上是一個整體，執行教練的戰術，每一個人都有自己的崗位，如果你不去練習，那代表你已經失去落場的機會。

 

　　職業球員身份結束之後走下球場走進商場，這裏的例子在歐美跟簡直多不勝數，一個球員的意志力、忍耐力、超越自我的學習能力，迎難而上的決心，是一種宇宙能量，只要不設限，沒有人說一個退役球員不能夠當上一間大型公司的CEO，當上大老闆。

 

　　沒有人說要把波踢好，就必須荒廢行業，在美國，不少退役NBA的球星都當上投資人，他們投資的項目千奇百怪，例如Kobe Bryant、Serena Williams退役後就是一位相當出色的初創投資人。

 

 

　　運動員生涯結束後，還有無限的可能性等著你去探索。香港的球迷，可說是從小看著碧咸成長， 同樣，退役後碧咸當上了馬戲團班主。

 

 

　　2014年2月，和一群投資者將在邁阿密成立一支球隊，2018年9月5日，球隊命名為國際邁阿密。多年來，憑著個人魅力，帶著一班大象、馬騮、斑馬、猴子到處表演，這班球星都是去到職業生涯的末期，希望大家賺盡最後一個銅板。

 

 

　　曾幾何時，體育賽事版權還十分Cheap，一些球會甚至貼錢讓電視台轉播比賽。

 

　　如今，隨著資本湧入，體育賽事版權呈現高攀不起的狀態，NBA 最開始在中國擴張時，其總裁David Stern曾抱著錄影帶在沒有凳子的CCTV傳達室苦苦的等，只為讓央視免費播放NBA雜錦。

 

　　最近，曼聯名宿里奧費迪南（Rio Ferdinand）大爆碧咸將會聯同財團一起收購曼聯。

 

　　投資，不可能像賭波賭馬，不是為了甚麼簡單的戰略佈局，第一是要賺錢，如果蝕本了怎麼辦？點對得起股東？

 

 

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