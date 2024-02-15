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15/02/2024

中小企經濟不景下面對大挑戰！善用互聯網或可變微型跨國公司！麥肯錫中國區主席︰困難時更看領導能力、決心

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麥肯錫中國區主席倪以理表示，在困難時企業更應有使命感，帶領大家度過這個比較不穩定的幾年。（馮漢柱攝）

 

　　踏入龍年，做生意的希望業務蒸蒸日上，上班族期盼升職加薪。但在地緣政治及經濟多變下，尤其是中小企面對的挑戰就更大。麥肯錫中國區主席倪以理接受專訪時表示：「在困難的時候，會看到（管理層）領導力，或作為老闆的決心。」

 

　　他坦言今次難關時間有點長，但也看到不少企業仍在成長，關鍵是領導者能否抱著正面心態去改變。

 

　　不少企業相信只要熬過疫情就能見到「春天」，但情況卻未必及預期，令一些企業尤其是中小企熬不下去。一來自疫情至今已有4年了，或開始令人覺得回不到過去，看不見未來。倪以理表示，「我想這次是一個真正的考驗，大家都開始山窮水盡。有些公司實在是熬不過，都不單是香港。」

 

「需想多一點 怎捱過這一關」

 

　　他指政府之前有給予一些幫助，但只是緩解一時。「現在可能已進入了另一個常態，要重新去審視哪個行業或企業，未來的需求在不在這兒。還有本身服務的模式，都可能要做大型的改變，對於很多中小企業來說是困難的。」

 

　　倪以理建議中小企要多思考未來的發展模式，當大型企業都在轉型的時候，中小企都需要想多一點。「過往那10年、20年，做的東西都是比較短線，可能都是一些簡單的業務。中小企可能不要只看未來半年怎樣，需要想多一點。」他坦言，如果只是做一些很簡單的服務性企業，比如做餐廳、簡單的買賣，或者經紀行業，實在是挺難的，實體經濟不恢復，難有出路。「這個時間你就要想一下，怎樣捱過這一關。」

 

善用互聯網 變跨國公司外拓

 

　　否則，應考量如何善用互聯網將市場做大一點。「最近我聽到香港比較積極的（中小企），全部都在做國際生意，包括初創企業。透過網上找生意，利用雲端服務，過往可能太貴或不是很現實的技術，（現在）也能享受。我幾年前已開始講，世界的距離是短了。」

 

　　一直以來，大家對中小企的印象，業務都多以本地為主，就算是貿易行業，也是簡單的一買一賣。不過倪以理認為，中小企一樣可以變成跨國企業。「幾年前已在講一個概念，叫做micro的MNC，就是微型的國際跨國公司。不一定有大型總部、坐滿很多外籍人士，然後有很多不同的地區分支。一間微型的、10至20人都可以建構成跨國公司。」現有簡單的會議技術、互聯網技術、雲端技術，幫到很大忙。「現在我見到的、最鼓舞人心的中小企業，也覺得自己『做得很好，不受最近這段比較低迷的時間影響，風險分散了，我客戶的源頭多了，我的機會也是多了。』當然我很明白，有些情況是沒得選，得個熬字。」

 

　　談到在較艱難的時期，又或得個「熬字」時，不少企業也盡量節流，但如何在節流的同時維持員工的士氣？倪以理表示，在困難的時候，就要看領導的能力及決心。

 

 

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