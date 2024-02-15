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15/02/2024

劉松仁宣傳舞台劇被問健康情況！拒「生病」成焦點：點解我要被你講我病咗？宣布不再拍戲：無論咩階段都要精彩

#劉松仁 #華麗轉身 #利瑪竇 #杜琪峯 #舞台劇 #影視娛樂
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　　劉松仁自從2020年被拍到行路撐拐杖兼手腕扭曲，一度驚傳中風，不過松哥透過好友否認傳聞，更繼續在微博分享自己的近照，跟朋友聚會、行山、吃喝玩樂，生活如常，但就沒有再接受幕前的工作。近日，劉松仁執導的舞台劇《利瑪竇》載譽重演，他跟王梓軒一齊接受無綫娛樂新聞台《Star Talk》的訪問，首次對主持人王鎮泉開腔回應自己的健康傳聞。

 

 

　　劉松仁透露《利瑪竇》首演之後已經希望重演，不過礙於疫情，最終延期4年，將於今年4月在香港文代中心大劇院再次搬上舞台。提到跟王梓軒的結緣，原來來自《華麗轉身》，當時王梓軒面對一場感情複雜的戲份，對手汪明荃急搵休息中的劉松仁幫手指導對方。劉松仁大讚王梓軒音樂方面很有天份，所以今次音樂舞台劇很快就決定邀他做主角。問到劉松仁會否參與演出？他說：「如果我有命嘅話...」

 

 

 

　　劉松仁跟杜琪峯老友鬼鬼，今次劉松仁搞舞台劇都有找他幫忙問意見，問到為何兩老友記不合作？他說：「佢本來叫我簽三年合約，我話唔好喇，我唔想冇咗個朋友，我諗我哋合作真係可能會鬧交。三年幾部戲幾錢啫？唔係錢嘅問題，犯不著冇咗朋友，唔係等錢使等開飯，等開飯就可以吞聲忍氣睇佢面口都應該，唔係冇飯食，佢又唔一定用我，我又唔一定要拍佢戲，大導演同大演員唔好互相撕殺，所以就從此唔合作！」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　劉松仁指4年前執導《利瑪竇》時，驚覺自己丁點戲癮都沒有，甚至有恐懼。劉松仁說：「我唔拍呀喇，如果拍就唔矜貴，所以我決定唔再拍，電影都唔拍喇！」

 

 

 

　　王鎮泉問及劉松仁的健康情況，劉松仁不置是否，他表示：「總知人生係生、老、病、死，我哋無論邊個階段都好，都要活得精彩，要積極面對！我哋老喇，老跟住病，病跟住死，呢個過程唔可以或缺，我話畀自己聽，無論咩階段都要精彩，病都要精彩，死都要瀟灑，唔好好多牽掛。我就係抱住呢個態度去面對往後嘅路，唔可以因為去某個階段，唔好啄住某個病，覺得劉松仁好病、好悽涼，而唔記得佢拍咗50幾年戲喎！點解我要被你講我病咗？你唔會病咩？我會病，個個都會病呀啦！我希望大家係講佢病咗，但點樣去面對，呢樣嘢先值錢呀嘛！困難個個都面對，你點面對！」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

轉載自: 晴報

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