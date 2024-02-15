比比星期四｜美通脹升溫 拖慢減息步伐？ | 賭股開門紅 惟利好已盡出？｜阿里動作多 轉勢可期？

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

美國1月消費物價指數(CPI)，按年就上升3.1%，核心消費物價指數(CPI)按月升0.4%，為8個月以來最大升幅，通脹數據意外高於預期，或拖慢聯儲局減息步伐？農曆新年長假期，內地出遊人數大增，花旗指出，農曆新年假期首四日，訪澳門旅客按年增加12%，相信澳門2月份賭收可強勁增長，維持2月份博彩收益195億澳門元預測。一眾賭股上日彈逾1%至3%，今早繼續向上，春節假期利好炒作已基本反映在股價上？阿里巴巴(09988)績後作頻頻，加碼回購兼獲加拿大退休基金增持，可支持股價見起色？

影片網址：https://youtube.com/live/xW6LeGbSZNU

►把時間軸拉到01:12開始 — 節目開始

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8