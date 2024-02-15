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15/02/2024

比比星期四｜美通脹升溫 拖慢減息步伐？ | 賭股開門紅 惟利好已盡出？｜阿里動作多 轉勢可期？

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嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管　溫傑

 

　　美國1月消費物價指數(CPI)，按年就上升3.1%，核心消費物價指數(CPI)按月升0.4%，為8個月以來最大升幅，通脹數據意外高於預期，或拖慢聯儲局減息步伐？農曆新年長假期，內地出遊人數大增，花旗指出，農曆新年假期首四日，訪澳門旅客按年增加12%，相信澳門2月份賭收可強勁增長，維持2月份博彩收益195億澳門元預測。一眾賭股上日彈逾1%至3%，今早繼續向上，春節假期利好炒作已基本反映在股價上？阿里巴巴(09988)績後作頻頻，加碼回購兼獲加拿大退休基金增持，可支持股價見起色？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/xW6LeGbSZNU

 

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