15/02/2024
消委會外賣平台｜實試6大外賣點餐平台！8成食物價格比外賣自取貴：麥麥送魚柳飽比自取貴$11！Foodpanda整體運費高！KeeTa送遞快Deliveroo 55分鐘？KFC預計送達時間竟要89分鐘？即睇詳細分析
Sammy Leung
Sammy Leung
每個人、每件事，總有值得被發掘的地方。
Senior Content Editor
大家愛用點餐平台嗎？想足不出戶就可以食到美食，只要在外賣平台按一按幾下，外賣很快就會送到上門，簡直是懶人恩物！而近日，消委會測試了6款外賣平台的App及外送服務到底是否方便易用？食物能否依時送達？食物送達時的狀況？最後，消委會發現即使同一時段、同一食肆，若從不同平台點餐，送餐時間最長可相差近1小時！
點餐外賣平台愈來愈普及，消費者委員會指接獲的相關投訴亦大幅上升，由2019 年的101宗增加至2023年的1,061宗。所以，今次消委會在2023年12月以消費者身分在港九新界共11區於午膳及晚膳時間透過6個點餐平台的手機App實試訂購外賣一共56次，實試各平台的服務質素，平台包括：
1. 戶戶送Deliveroo
2. Foodpanda
3. KeeTa
4. 肯德基KFC
5. 麥麥送 McDelivery
6. 必勝客Pizza Hut
消委會測點餐外賣平台│訂餐及付款模式方便
以上的6個點餐平台除了「KFC」及「Pizza Hut」可以用訪客形式訂餐外，其他4個平台均需要先登記註冊。而6個平台都是只要大家輸入地址或按手機當時的位置，會列出可供點選的餐廳或食物。各平台接受信用卡及多種電子支付工具，而部分平台如「麥麥送」及「Pizza Hut」等更可使用「PayMe」、「八達通」或於食物送達時支付現金，十分方便。
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