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15/02/2024

消委會即食麵 | 19款即食麵大比拼！全部鈉超標！僅兩款無檢出潛在致癌物！百勝廚叻沙脂肪含量驚人！辛辣麵勝出前一丁？台灣這3款拌麵最高分！即睇詳細評分

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Text: Jonathan

　　即食麵是家中常備食糧，煮法方便快捷，口味豐富，深宵時分簡單煮個麵，已讓人很滿足。不過，即食麵多吃無益。消委會測試19款常見的即食麵樣本，包括出前一丁、辛拉麵、蟹黃麵、多款台灣拌麵等，發現普遍樣本的鈉及飽和脂肪含量高，即使是非油炸即食麵亦難逃一劫；另有3款樣本還被檢出致癌污染物超標。想享受即食麵這邪惡又幸福的美味，就要識得揀。

 

（消委會圖片）

 

　　消委會在市面上搜羅19款預先包裝的即食麵樣本，包括14款油炸及5款非油炸樣本，當中4款為撈麵或拌麵，每包裝價錢從$11至$134不等，而每獨立包裝的即食麵連調味料和配料售價介乎$2.2至$33.5。19款即食麵樣本中，7款總評獲4分或以上，當中非油炸樣本整體表現較佳，「KIKI蔥油拌麵」、「好食樂 老媽拌麵（蔥油開洋）」、「Maruchan Seimen Miso Flavor Instant Noodle」和「過海製麵所 曾拌麵麻油椒香」獲最高4.5分；而油炸樣本「媽咪 胡椒湯麵」僅得最低2.5分。

 

 

（網上圖片）

（網上圖片） 

（網上圖片）

 

消委會測試即食麵 | 連麵帶汁吃完 全部超每餐鈉上限！

 

　　測試結果發現，吃畢一整份即食麵（包括一份麵餅、調味料、配料等），連麵帶汁，攝取的鈉含量從1,509毫克至2,477毫克，全部均超出世衛建議的成人每餐建議鈉含量上限（約677毫克），當中9款樣本更高過每日建議上限！包括「 養養 冬蔭功麵（酸辣蝦湯麵）」、「不倒翁 芝士拉麵」、「極豚 辛辣豬骨」、「 TOPVALU Bestprice Instant Noodles Miso Flavor」、「蟹王麵即食麵（麻油）」、「 功德林 一品全素麵（香菇野菜）」、「媽咪」、「Maruchan」和「百勝廚 新加坡叻沙拉麵」，當中最高鈉樣本為「功德林」，一份即食麵鈉含量達2,477毫克，超出鈉建議攝取上限近23.9%；即使是鈉含量最低的樣本「三養 辣雞味芝士撈麵」，亦佔每日上限7成半。

 

　　不只鈉，一整份即食麵的總脂肪和飽和脂肪量亦不能少覷。每份總脂肪和飽和脂肪含量最高的樣本是非油炸麵「百勝廚」，每100克分別為34.1克和22.4克，其麵餅的總脂肪和飽和脂肪量極低，惟調味料、配料等的總脂肪和飽和脂肪量偏高，甚至高於所有油炸麵樣本；進食一份，總脂肪及飽和脂肪量超出成人每餐建議上限，更分別佔每日上限的51.1%和100.9%！另外，「不倒翁」、「極豚」、「八道」、「蟹黃麵」、「日清食品  出前一丁麻油味即食麵」、「公仔 公仔麵麻油味」、「功德林」和「媽咪」的飽和脂肪亦高於成人每餐上限。飽和脂肪會增加血液中的壞膽固醇，使患上心血管病的風險上升。

 

（網上圖片

 

消委會測試即食麵 | 調味粉為高鈉高脂大伏位

 

　　即食麵高鈉，不少人認為元凶來自調味粉、配料。結果發現，即食麵樣本的調味粉和配料的鈉含量全部達高鈉水平，從1,480毫克至24,800毫克；而總脂肪量為1.8克至41.9克，飽和脂肪量則為0.4克至25.1克，當中逾4成本樣屬高脂。消委會指，進食時如果能減少使用這些調味料和配料，甚至不加，就可大大降低鈉及脂肪的攝取量。

 

消委會測試即食麵 | 油炸麵餅比非油炸麵餅平均總脂肪高13倍！

 

　　想吃得健康點，可從麵餅著手。油炸麵餅需以高溫油炸，脂肪量因而較非油炸麵餅高，每100克總脂肪平均為18.3克，當中兩款為高脂，而非油炸麵餅平均達1.3克，即油炸麵餅的總脂肪量比非油炸麵餅高出13倍！至於飽和脂肪，同樣油炸麵餅較高，較非油炸麵餅高18倍。

 

　　非油炸麵餅雖然較低脂，相較之下卻較高鈉，其鈉含量每100克達723毫克至904毫克，平均為783毫克；而油炸麵餅的平均鈉含量較低，每100克為566毫克，但鈉含量較懸殊，從16.5毫克至1,300毫克不等。當中9款麵餅屬高鈉，包括油炸樣本「養養」、「TOPVALU Bestprice」、「福字」、「功德林」，及非油炸樣本「KIKI」、「好食樂」、「Maruchan」、「過海製麵所」和「百勝廚」，鈉含量最高樣本為「養養」。不過煮麵時間較短，通常僅數分鐘，未必有很多鈉能從麵餅溶於水中，消委會指消費者仍可棄掉煮麵的水，減少鈉的吸入。

 

　　另外，消委會亦在近9成樣本中發現污染物3-MCPD和縮水甘油脂肪酸酯（GE），前者被國際癌症研究機構列為「或可能令人類患癌」，而後者會釋放出具基因毒性和致癌的環氧丙醇，對動物的神經系統、腎臟、基因等帶來毒性，降低生育能力並致癌，被歸類為「可能令人類患癌」物質。

 

　　以一份計算，「媽咪」的3-MCPD檢出量最高，每份達54微克。以現時60公斤成人的最高每日可容忍攝入量240微克計，成人1日食用4.5個才會超標；不過24公斤的7歲女童吃用一份，就會達每日攝取上限的56%。至於環氧丙醇，「功德林」、「Meadows 冬陰功味即食麵」和「媽咪」的濃度超出歐盟上限（每公斤1,000微克），每公斤分別達1,500微克、3,800微克和5,111微克。綜觀所有樣本，僅兩款非油炸樣本「好食樂」和「過海製麵所」完全沒有驗出3-MCPD和環氧丙醇。

 

（網上圖片）

（網上圖片）

 

即睇19款即食麵分！

 

 

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