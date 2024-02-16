  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
行政人員
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治廣告背後銷售達人飛凡年輕夢HR唔易做職場女王裳色．惜裳英倫出走日記
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

16/02/2024

航空業疫後復蘇！VistaJet著力培訓人手、翻新機隊！大力投資3類人才保機艙服務質素

#航空業 #人才 #維思達 #VistaJet #經濟 #機師 #機組人員 #現金流 #航班 #Thomas Flohr #公務機 #管理學
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　疫後航空業人才需求大增，惟業界屢遇人手不足的挑戰。覆蓋全球七大洲的公務機營運商維思達（VistaJet）表示，縱然外圍經濟環境未如理想，在去年仍堅持投資於員工培訓，包括負責安全把關的「飛機醫生」、機師及機組人員；另進行大規模機隊翻新，策略地運用部分現金流，為迎接疫後商機增添靈活性。

 

　　培訓充足人手有助提升航班頻密度及穩定性，與提升客戶體驗及黏著度等息息相關。VistaJet創始人兼主席Thomas Flohr表示，集團上下有約4,400名來自世界各地的精英團隊，向會員提供服務。

 

VistaJet創始人兼主席Thomas Flohr表示，為持續擴展全球版圖，分別大力投資於人才、科技及基礎設施，以改善服務質素。（VistaJet圖片）

 

　　同時，由於比原定計劃提早完成機隊的翻新和升級，進一步提高服務水平之餘，亦大幅增加可用飛機數量。「在2023年，儘管面臨重大的經濟變化和複雜的地緣政治不確定性，我們仍然在所有市場中，成功實現雙位數增長。」

 

VistaJet針對機艙服務 掌控質素

 

　　為確保每次飛行中保持始終如一的「超凡服務」，去年建立內部管理機制，除了針對培訓3類人才：機件維修人員、機師、機組人員，應對需求，還有針對機艙服務等範疇，以便更有效掌控機隊和機組人員的安全、質素和運用。

 

　　在促進行業未來發展，培育新一代公務航空業人才方面，則與大西洋飛行訓練學院（Atlantic Flight Training Academy）推出機師指導計劃。

 

　　據VistaJet透露，作為業務整合的一部分，早前被收購公司的所有機組人員均已完成維思達的培訓，「並將加入由超過4,400名同事組成的環球團隊，在每次飛行中為會員提供協助。」

 

　　公務機市場為航空業其中一個重要細分領域，據《2024年全球公務機市場報告》（Global Business Jet Market Report 2024）指出，2024年全球商業噴氣式飛機市場規模約為26.9億美元（約210億港元），預計至2031年將達到約32.2億美元（約252億港元）。

 

公務航空集團維思達（VistaJet）去年的飛行時數創新高，全球會員飛行時數達20萬小時，錄得17％增長。（VistaJet圖片）

 

　　VistaJet首席財務官Charlotte Colhoun表示，去年一方面集中提升整體業務的各個範疇，以推動營運效益；另一方面把過程中衍生出來的現金流用作全球機隊翻修，以提升機隊的服務水平。

 

翻修飛機多5成 提升服務效益

 

　　其中，策略地運用部分的自由現金流推進最大規模的機隊翻新計劃，增機隊效益及機件效能，並且提前完成。

 

　　在2023年共翻修93架飛機，比原定計劃多出50%，預計在2024年第一季度完成整合，將其標誌性的銀色和紅色飛機總數擴充至230架；在全球基礎建設方面，還在美國和歐洲多個地區建立了7個專業維修中心，加強內部維修能力，藉此提高飛機的飛行速度、靈活性及交付水平。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動

我要回應

更多行政人員文章

你可能感興趣

#航空業 #人才 #維思達 #VistaJet #經濟 #機師 #機組人員 #現金流 #航班 #Thomas Flohr #公務機 #管理學

更多職場文章

放大顯示
師傅靈靈法

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024 十二生肖運程Part3：屬猴會與人反目成仇？屬狗多小人！屬雞、豬特別旺？點避免破財？

【etnet chill賞你】賞你荃灣廣場新年禮品：「幸福熊貓利是封」 /「荃灣廣場粉『熊』利是袋」/「荃灣廣場熊抱蜜運抱枕」

祥龍獻瑞，etnet謹祝你新年快樂，萬事如意！

etnet.com.hk