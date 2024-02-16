  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
缸邊隨筆
陶冬天下市場最熱點快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略趣味投資法Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道教材攻略。學得要精
關鍵字：退休 人民幣 通脹 年金 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 看透樓市 退休錦囊

16/02/2024

阿爺買咗乜

#財金大勢 #缸邊隨筆 #中國 #A股 #經濟 #ETF #匯金
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　今年2月6日，A股有大波動，A股在早上大跌後，阿爺跟著入市，瞬間將A股托住，當日阿爺買乜來托市？

 

　　是ETF，為甚麼是ETF？

 

　　昨（15日）文《A股劫》指出A股在2月初之急跌是因為兩年前發行的以A500 ETF為標的，合約期為兩年的「雪球」產品在今年初集中到期，一到期發行者會盡地一煲，使「雪球」合約跌跌跌，跌低於發行價20%，好迫使「雪球」合約的韭菜接蝕本貨。

 

　　國內的知情人士謂，「雪球」合約的爆煲臨界點是上證的2900左右，一旦跌破會觸發山洪式暴跌。故2月6日，A股便一瀉至2660區，到阿爺入市才止跌。

 

　　2月6日阿爺買了乜來為A股止瀉？見圖一。我們是不知阿爺確實買了乜，用了幾多錢的，因為2月6日亦會有惡意沽空者，見阿爺入市便急急冚倉。情形一如1998年，港府入市挾淡倉，索羅斯等270隻淡鱷，一見港府陣勢唔講得笑，就競相急冚倉，由淡友轉做好友，與港府一齊競買貨。只要一旦觸發了這個冚淡倉潮，港府便可以收手，任由淡鱷自己互噬，直到唔死都傷而逃。

 

 

阿爺買ETF托市

 

　　為甚麼阿爺要買入圖一的10隻ETF？

 

　　1. 這是阿爺匯金一直以來的御用券商戶口內的產品，用御用戶口，就可以買賣保密。

 

　　2. 是ETF，ETF50、ETF300、ETF500、ETF1000。2月6日有2700多隻股下跌，匯金要逐隻去托嗎？不買ETF怎成？「雪球」合約是以A500 ETF為標的，N隻A1000 ETF去保駕，才可以守好山海關，打殘惡意沽空者。

 

　　3. 再看一眾A指數今年以來的表現（圖二），就知托A1000和A500的ETF，就是如東風21，精準快速，會炸出個甚麼樣的成績，下周會揭曉。

 

 

　　揭曉甚麼？

 

　　要看下周上證能否回企2900上，一如上文所言，國內人謂近日的「雪球」合約爆倉位在2900，故只要阿爺保住了上證的2900，就可以保住了買「雪球」合約的肥韭菜。是也不是，等著瞧。

 

　　要保住2900是否一定要用錢？不一定。周一（19日）續。

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

我要回應

更多缸邊隨筆文章

你可能感興趣

#財金大勢 #缸邊隨筆 #中國 #A股 #經濟 #ETF #匯金

更多財智文章

放大顯示
精選影片

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024 十二生肖運程Part3：屬猴會與人反目成仇？屬狗多小人！屬雞、豬特別旺？點避免破財？

【etnet chill賞你】賞你荃灣廣場新年禮品：「幸福熊貓利是封」 /「荃灣廣場粉『熊』利是袋」/「荃灣廣場熊抱蜜運抱枕」

祥龍獻瑞，etnet謹祝你新年快樂，萬事如意！

etnet.com.hk