從強積金表現看整體基金表現

各位，今日（16日）是龍年第一次和大家見面，在此先祝讀者們龍年事事順利、財源廣進、投資得心應手。



老實說，如果大家的投資集中在香港，又以股票和物業為主，這一兩年的成績，就一定稱不上得心應手了。



本欄叫《基金債券攻略》，其中一個目標就是鼓勵大家分散投資。只要你的資產不是集中在香港的股票，尤其是增長股的話，這一兩年的表現應該不是想象中差的。



新年伊始，我想借此機會，重申基金投資的好處。如果說到基金，我相信，絕大部分打工仔都必定會參與的，就是強積金。強積金的基金選擇不多，但也涵蓋全球主要市場，以及有債券類可揀，可以說是整體基金市場的一個縮影。



坊間經常報道，今個月全港打工仔的強積金賺了或蝕了多少。其實，我覺得，這種報道有時可以很誤導。就以去年，即2023年為例，絕大部分強積金基金都是賺錢的，只有和中港有關的基金下跌。如果你集中買北美的基金，成績更十分突出，有機會升值兩成以上。



反而最差勁的是2022年，又以強積金基金為例，這一年就真的是所有基金都蝕錢，即使債券表現也不濟。原因簡單不過，因為美國從2022年3月起持續加息，令到債券價格大幅回落。





基金投資對象多元，可達致分散風險的效果。(Shutterstock)

我記得，去年初我在本欄檢討2022年的投資表現時也曾指出，2022年是持有任何資產，幾乎都要蝕錢的一年，唯一例外就是只持有美元。因此，2022年時，如果你持有強積金的保守基金，可能就是唯一的倖存者。

但再推上一年，即2021年，強積金基金的表現也不是一面倒，同樣是中港的基金，以及部分債券基金錄得跌幅，但幅度也不算高，其餘基金都有不俗升幅。



早前有報道指出，恒生指數錄得四連跌，即是從2020年至2023年都下跌。但其實，從強積金角度，這又是不能反映現實的，因為2020年時，所有中港相關的基金都錄得龐大升幅。



如果大家不善忘，應該記得，2020年初是新冠疫情大流行的時候，當時有點反高潮，因為大部分西方國家都推出量化寬鬆的貨幣政策，市場湧現大量資金，令股市不跌反升，尤其是科技相關的股票，當時的恒生指數尚未加入很多科技股，因此指數未能反映實際情況，但那些不是追蹤恒生指數的中港基金，卻能捕捉這次升浪。



當年全球投資市場普遍都上升，即是說，過去四年來說，只有2022年是「避無可避」。但其餘年份，只要你的資產配置夠平均，我相信，即使以這四年計，你的強積金投資也不會蝕錢的，更何況是作為長線投資？



事實上，每年要準確捕捉上升的市場並不容易，相反，只要你按照自己的投資偏好，適當地分配你的強積金，要賺錢又不是太困難！



如果放大至整個基金市場，基金投資的最大好處就是讓你可以用低成本，達致分散風險的效果，因為基金，包括追蹤各類指數的ETFs的入場門檻都很低，投資對象又多元化，有股票基金、債券基金、商品基金，或混合資產基金，甚至期貨基金或對沖基金。



更重要是，透過基金，大家可以涉足不同的市場，可以是成熟市場，可以是新興市場，也可以是個別行業，例如醫療、科技或新能源等等。



踏入2024年，當大家部署今年的投資時，不妨考慮一下，以基金作為分散風險的工具。