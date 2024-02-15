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15/02/2024

職場｜懂得發問是一門藝術！問「點解」隨時得罪高層？學識2套向老闆、上司提問方法，唔怕再出醜踩地雷

#高層 #打工仔 #辦公室求生術 #職場 #提問
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  • Michael & Derek

    Michael & Derek

    著有《我做媽劇停》一書，撰寫「市場」及「職場」兩大類文章。經常與不同機構及院校合作舉辦Marketing及職場座談會。

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    本欄每周四更新

　　演講能力了得對職場生涯十分有幫助，但如果能夠掌握問問題技巧，更可謂如虎添翼。其實問問題係一把雙面刃。識得問，可以借用問題去控制會議局面，相反就可能淪為同事笑柄，更有機會得罪上司。要學懂職場問問題之禮儀，先能夠令自己進可攻、退可守。

 

唔好問點解

 

　　會議中好多人會習慣「唔明就問」，多發問了解工作情況絕對係好事，但就要懂得喺唔同人面前調節提問方式同力度，尤其喺老細/ 高層們會議中要更加小心。例如好多人鍾意問「點解/ why」，但某啲情況下問why可能帶有不尊重、質疑嘅意味。不少老一輩老細/ 高層們認為，只有上司問下屬「why」，而非下屬問上司。佢哋覺得下屬如有唔明白應自己搵答案，或開會前應已了解情況，唔希望為咗你一個人而浪費與開會人士時間。如果真係遇到必需問「why」嘅時候，可嘗試從另一角度切入，例如向老細於某特定細節上「尋求確定」，減低尷尬情況發生。一來尊重老細向佢確定事情係理所當然，二來點出有可能被忽略嘅細節，有助大家反思。

 

追加討論

 

　　另一方面，會議中每個提問都應有其目的，目的可能係尋求協助、確認事情、獲取資訊等。如上述所講，對住老細大多情況屬於確認事情，因其他事並非佢哋著眼點。但如果對住直屬上司，就可以另加一點，嘗試透過提問同上司建立討論。老細同上司分別在於，老細只希望知道結果，唔太理會細節，對比之下上司會多講究細節。上司亦對你工作內容同能力較為了解，所以利用提問加深對事情討論度係最好不過。但緊記一點，討論並非想從上口中直接得到答案，而係旨在得到佢哋嘅建議，唔好畀對方覺得只求答案而缺乏思考，同時學習佢哋工作思維以提升自己能力。

 

刷存在感

 

　　大部分打工仔都好怕開會時被老細點名發言，所以會選擇先發制人，不停向與開會人士提問，希望喺老細前面刷存在感以減低被點名嘅機會。不過咁做並非好方法，為問而問不但令會議失去養分，更會被老細或同事們反問/ 追問，最後講多錯多隨時導致火燒連環船，令其他部門一同受罪。所以盡量避免以問問題作為刷存在感嘅工具，要重質不重量，問得精更勝連珠炮發般嘅提問，精準提問先可以令人留下深刻印象。

 

　　職場對弈係一門藝術，有時重點並非做啲乜可以令自己跑，反而先思考如何避開蠢事，已經勝過好多打工仔甚至職場老手。

 

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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