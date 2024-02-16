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16/02/2024

黃心穎家姐黃心妙狂Po性感相派心心！與老公自拍放閃晒心形肉嘴+警鐘胸

#黃心妙 #心形肉嘴 #警鐘胸 #震撼彈 #黃心穎 #影視娛樂 #性感 #自拍
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　　黃心穎屋企一門四美，除咗佢同都係藝人嘅家姐心美之外，另外兩個餅印家姐外形都好標青。心穎自從安心事件之後變得相對低調，反而唔係做幕前嘅家姐心妙就好活躍，頻繁更新社交平台大派福利，比心穎更似藝人！昨日佢就投下「震撼彈」，大曬不倒胸兼派肉嘴，非常誘惑。

 

　　黃心穎二家姐黃心妙係三孩之母，不過身材依然弗到爆，佢亦大方不時晒泳衣Look派福利，就算唔係泳衣，都總會有小性感，永遠唔會令人失望。昨日係情人節，一搭正12點佢就暗示老公要識做，Post出同蘭花嘅合照，表示自己未有情人節花收，要搵蘭花頂住先。隨後佢就祝大家情人節快樂，留言：「Wishing you all a Happy Valentine’s Day不管你現在有沒有愛情的甜，也要嚐盡生活的甜喔！這天必須甜甜的~知道嗎#說好的儀式感呢 #情人節快樂 #要幸福 #必須甜 #發完要去洗澡啦 #明天佳人有約」

 

索人妻。

 

　　心妙配上多張「床照」，每張都係攤喺床上，著上低胸衫嘅佢仲「高炒」，曬出半個警鐘胸。除咗例牌嘅派心心之外，佢仲送上肉嘴，zoom近佢嘟起咗嘅性感嘴唇，極度誘人呀！

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　冇耐之後，心妙就連出兩個post，大曬老公送畀佢嘅兩支玫瑰，不停對鏡自拍，露出白滑玉背。心妙留言：「We talk like lovers and laugh like best friends always and forever Happy Valentine’s to you.（我們像戀人一樣交談，像最好的朋友一樣歡笑永遠永遠祝你情人節快樂。）」心妙老公都好識做，post出多張同老婆嘅自拍，打卡「深圳」，仲話二人如今仲好似第一年情人節一樣，好浪漫！不過最後佢都Post出全家福，原來都係帶埋三個仔女，冇得過二人世界。

 

 

轉載自: 晴報

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