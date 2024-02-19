iPhone功能｜iMessage 5大隱藏功能：2 Steps 即查航班資訊超方便 / 訊息泡泡加入效果！iMessage要收費？1招判斷自己用緊iMessage定SMS！

使用iPhone的你，平時有沒有研究一下iPhone內置的功能？不如今次就說說iMessage吧！別以為iMessage只可以簡單地傳送訊息，其實iMessage有很多不同的功能，當中更可以即時航班資訊，十分方便！即睇iMessage的五大隱藏功能！

大家使用iPhone有沒有用過iMessage呢？如果不清楚iMessage的五大隱藏功能，就可以繼續看下去了！除了可以為訊息泡泡加入動態效果，更可以即時查詢航班資訊，正！

iMessage隱藏功能1. 訊息泡泡加入動態效果及全螢幕動態效果

如果大家和朋友聊天時，想為iMessage訊息泡泡加入動態效果，好像是配搭「震撼」、「放大」、「縮小」及「隱形墨水模糊訊息」的話，只要3個Steps就做到：

在 iPhone 上開啟「訊息」App。

在新或現有的對話中，輸入訊息，或插入影像或連結。

長按 「傳送」按鈕，就會彈出「用特別效果傳送」然後點一下灰色圓點以預覽不同的泡泡效果。





而全螢幕動態效果也同樣做法，只要打好訊息後，長按 「傳送」按鈕，，就可以選擇效果了，好像是鮮豔的雷射光束、移動的聚光燈或來回彈跳的泡泡。在你傳送之後，朋友一打開，系統就會自動播放效果。而貼圖都可以使用同樣的方法哦！另外，當大家輸入特定句字都會有不同螢幕效果：

「生日快樂」會使用氣球效果

「恭喜」會使用七彩紙碎效果

「新年快樂」會使用煙花效果

iMessage隱藏功能2. 傳送「數碼點觸」效果

第二個功能是iMessage傳送「數碼點觸」效果，大家可以傳送塗鴉、輕點訊息、親吻、心跳等動畫，或用作相片或影片的效果傳送。朋友都可以看到你所製作的動畫：

在 iPhone 上開啟「訊息」App 點一下左面的「+」按鈕，向上掃或點一下「更多」，然後點一下「數碼點觸」。 大家可以使用以下其中一款操作

-傳送動畫手勢：點一下或使用一或兩指按住。你的手勢會在完成後自動傳送。

-按住彩色圓點來選擇單指點按的顏色。

-傳送動畫化繪圖：以一隻手指繪圖。 你可以更改顏色，然後再次開始繪製。





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