初七人日3大必搶優惠！HK Express 7折平飛日韓台泰/ 朗豪坊送免費蛋糕！點攞中銀$20超市優惠券？

今日（16 日）是初七人日，有航空公司、商場，甚至銀行順勢推出初七人日優惠。像 HK Express 就有 7 折優惠碼，等大家平飛日、韓、台、泰等 7 個航點；於朗豪坊光顧指定餐廳還可以免費歎蛋糕。今日用中銀 BoC Pay 派利是，更可獲 $20 超市優惠券，即睇優惠詳情。

初七人日優惠｜HK Express︰7折優惠碼！平飛日韓台泰等7大航點

HK Express 不時都有平機票優惠，適逢今日是初七人日，更加碼推出限時 7 折優惠碼，只要預訂香港出發飛往北京、大阪、首爾、曼谷、峴港、台北、馬尼拉的「自由飛」機票，並輸入優惠碼【 Happy30 】，即有 7 折優惠，人人有份！而且出發日期橫跨 4 月至 12 月，不論大家想暑假出遊或週末快閃都可以！

（圖片來源︰IG @HK Express）

以台北來回機票為例，若於 5 月底出發，本來連稅後的票價為 $1,582，但輸入優惠碼【 Happy30 】後，最平減至 $1,355.2，相當划算！要留意，這個價錢未包寄艙行李費用，如來回均添加 20kg 行李，機票則為 $1,935.2 起。

（圖片來源︰HK Express官網截圖）

（圖片來源︰HK Express官網截圖）

HK Express 初七人日優惠

優惠航點︰北京、大阪、首爾、曼谷、峴港、台北、馬尼拉

預訂日期：即日至2024年2月18日（23:59）

旅遊日期：2024年4月8日至12月15日

網址︰www.hkexpress.com/zh-tw/

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