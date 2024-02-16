沙田好去處｜沙田一日遊5大打卡、美食推介！城門河畔賞夢幻粉紅富士櫻 / 日系灰白色體育館配和風中庭 / 食原條蒲燒鰻魚旋風蛋包飯

臨近周末，一定要出去走走散散心，今次就說說沙田吧！沙田真的有很多好去處及打卡位，好像是二月的沙田城門河畔櫻花、和風體育館、粉紅天橋等等，今次先推介6大打卡、美食推介，即睇！

沙田一日遊│1. 沙田城門河畔櫻花

如果想看櫻花的話，不妨留意一下沙田城門河畔的櫻花！每年一到2月至3月，安景街公園內沿的沙田城門河畔都會有很多人在賞富士櫻，大家只要在石門港鐵站出發步行10分鐘就會看到！根據康文署的賞花情報，沙田城門河畔有超過一百棵櫻花樹。每當櫻花盛放時，河畔透著淡淡粉色，十分浪漫。大家記得去之前，留意一下網民的打卡情況及康文賞花情報，留意花期及開花的情況，以免撲空！

圖片來源：康文署

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圖片授權：IG@wonghang327

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沙田城門河畔櫻花

地址：港鐵石門站A、C出口步行約10分鐘

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