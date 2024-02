消委會數商戶積分獎賞計劃3宗罪︰8旬伯伯用實體卡儲分被拒！商戶突然轉軚不收電子禮券？

不少商場、商戶為了吸引大家累積消費,都推出聯營或獨立積分獎賞計劃,讓大家賺積分、換不同禮品、折扣、優惠券、現金獎賞等。消委會早前就接獲多宗積分優惠投訴,當中涉及優惠內容前後不符、儲分或使用積分時欠缺彈性等。消委會提醒,商戶應提升資訊透明度,釐清積分獎賞計劃的條款和細則;消費者則應衡量實際需要,勿因積分獎賞計劃而衝動消費。

個案一:兌換心儀禮品時 商戶稱缺貨但網上有售

蔡先生參加了 A 商戶定期舉辦的會員積分優惠活動,每消費 $500 可賺取 1 個積分,集滿指定積分便可換取禮品。根據優惠條款,有關積分將於購物後 7 天內存入會員帳戶,而可賺取積分的交易日期至 6 月 30 日止。他在 6 月 19 日消費後,14 天後才獲得積分,需時較商戶的服務承諾為長。

當他打算換領禮品時,發現心儀禮品已經換罄,而同級禮品亦全都缺貨。由於可賺取積分期已屆滿,他亦無法賺取更多積分以換領高一級別的禮品。其後,蔡先生卻發現其心儀禮品在 A 商戶的網店有售,因而懷疑該禮品並非缺貨,並多番向商戶表示不滿。惟 A 商戶堅持回覆「禮品數量有限,換完即止」,他遂向消委會投訴。

經消委會調停後,商戶願意酌情安排投訴人到門市領取其心儀禮品,事件最終得以解決。

個案二:商戶拒收實體卡 儲分需即場下載手機APP

李先生是一名年近 80 歲的長者,在 B 商戶購物結賬時一向都會出示實體積分卡作儲分或使用積分之用。在最近一次購物時,收銀員卻告知不再接納實體卡,並要求投訴人在手機下載應用程式方可繼續儲分或使用積分。李先生嘗試自行下載應用程式,但因不熟悉智能電話操作,加上未有職員從旁協助,幾經嘗試仍未能成功下載。他唯有致電到 B 商戶的熱線中心求助,卻無人接聽。

李先生不滿 B 商戶拒絕接受實體積分卡的安排,認為對不諳應用程式的長者十分不便,故向消委會尋求協助。經消委會調停後,事件不久已獲解決。商戶表示消費者如在使用相關應用程式時遇有疑難,可致電其客戶服務熱線查詢,而所有參與積分優惠計劃的門市亦有職員為消費者提供協助。

個案三:商場優惠條款前後不符 心儀商戶拒收電子禮券

溫女士參加由 C 商場舉辦以會員積分換領商場禮券的活動,以其積分兌換 C 商場的電子禮券。換領前,她知悉 C 商場提供實體及電子兩款禮券,分別在於前者所涵蓋的商店較後者多兩間,而她在換領電子禮券前,已在 C 商場的官方網頁確認其心儀商戶接受電子禮券。其後,當溫女士打算在心儀商店使用電子禮券時,該店表示已不接受 C 商場的電子禮券。

她立即翻查 C 商場的官方網頁,發現該店已不在接受電子禮券的名單內,於是向 C 商場查詢,職員解釋該店現只接受實體禮券。投訴人要求把其電子禮券更換為實體禮券,卻遭商場拒絕。投訴人不滿條款突然變更,擾亂了其消費計劃,因此向消委會作出投訴。經消委會調停後,C 商場願意為投訴人安排更換實體禮券,事件雖得以解決,但就未有就變更接受電子禮券的商店名單作出解釋。