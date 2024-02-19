春天養生 ︳易感冒、脫髮、長期疲倦全因氣虛？下腹肚凸減不掉是最明顯特徵！即睇補氣補血湯水＋養肺焗茶推介

春天除了要養肝之外，還有要養氣。血要靠氣去推動，所以氣虛的朋友，可以說是缺乏造血的原料，那會造成慢性病勞的身體。慢性疲勞通常有以下特質：

（1）疲勞感非常明顯，缺乏力氣，沒有工作或勞動的慾望，而且一直持續

（2）體力很快就消耗殆盡，感覺像元氣消失似的

（3）原因不明

這種慢性疲勞與氣虛有關。通常氣虛的人都會：氣短、容易疲倦、肌肉鬆軟不實、舌邊有齒痕、易患感冒、怕風怕寒、淺睡、易驚易醒、精神容易緊張、夜尿多、掉髮、牙齦淡白色、手腳一年四季都是冰冷。

氣虛的人還有一個特徵容易一眼就看得出：那就是下腹肚凸凸。因為氣虛而造成腸胃虛弱、脾濕腎濕、缺乏做血原料，有些人整體看來，都不是太胖，但唯獨肚臍以下的地方，下腹突出，那是因為內臟下垂。人體內的氣不夠，身體內的肌肉就無法支撐內臟，當胃和腸附近的肌肉鬆弛的時候，就會胃下垂，造成下腹肚凸，這種身型，做幾多Sit Up也減不了，因為最根本的問題是氣虛。

（圖片來源：Envato）

要處理下腹肚凸、慢性疲勞和氣虛問題，要三管齊下，即同時要治標和治本：

胃下垂要靠鍛練體內核心肌肉去改善，普拉提、平板支撐都是有幫助，平日經常提肛和收緊肚皮也是需要的 ，不是為了美觀，而是這個動作能收縮和活化胃和腸周邊的肌肉。

要解決慢性疲勞，每日服用維他命B雜再額外加B12會有幫助。但若加中醫處方常用補氣補血處方，我的經驗是，事半功倍。常用的相關補氣補血中醫處方有：歸脾湯、十全大補湯、補中益氣湯、六君子湯、半夏白朮天麻湯、人參養榮湯等。有些處方已有中成藥配方可供消費者購買，但若不清楚自己體質和各方劑的功用，還是最好先請教中醫師。

春天是「生發」季節，萬物生機蓬勃，是補氣好時機，可趁這個時候多焗黃芪麥冬茶：（1）黃芪3至5片和麥冬一小執；（2）放入保暖杯以熱滾水沖泡；（3）焗30分鐘以上可飲用。黃芪是補氣恩物，專門針對脾氣虛證，亦能升陽，春天時節多喝適宜，再加麥冬之生津潤肺特性，此茶可達益氣養肺之效。一個人體內的氣能通，則可解決氣滯血瘀的問題，祝大家新的一年，「氣」象一新！