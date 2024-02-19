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19/02/2024

托市未必要用錢

#財金大勢 #托市
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　　不少人都認為阿爺托市要耗上不少錢，要多少？

 

　　國內的經濟學家任澤平謂可能要2.5萬億至5萬億元(人民幣．下同)。他是這樣計的，他認為要成功救市，資金約要當時股市市值的3%至6%，以今時A股市值約70萬億元，所以就要2.5萬億至5萬億元了。

 

　　之前阿爺曾表示要動用國企在境外約2萬億元資金，而阿爺就用國內3000億元資金，成立個平準基金，這個銀碼，跟之前匯金公司的歷次托市用銀是大很多的（見圖、表）。

 

 

 

　　要用上2.5萬億至5萬億元，是因為今次A股是受到雪球爆煲、股東質押、基金平倉等一齊爆發，容易發生骨牌效應的踩踏，故有必要加大資金投入，以求瞬間止跌、托穩。

 

　　一般言，要托市成功，一要出手及時，二要資金充足，三要干預合理，防觸碰道德風險，即是把壞人也救活。

 

　　不過，要穩股市，是否一定要錢？不一定。

 

　　2008年，雷曼爆破，最經典一幕是時任美財長保爾森跪求時任國會議長佩洛西，央求國會批款去救一些面臨破產企業。救破產企業是觸碰了資本主義下的不干預市場，一干預就是所謂的犯了道德風險。但如當時不救？美國可能就此散了。

 

　　救了AIG這家保險公司，保障了不少美國人的保單；救了通用汽車，保障了美國軍隊的運作，因為所有美軍軍車、部分美國軍艦的內燃機(引擎)都是由通用汽車製造的。假如AIG倒下，不少美國人的保險沒了；假如通用汽車倒了，美國的軍隊怎了。所謂的道德風險只是救這家定那家，假如當年美政府肯及時救了雷曼就不會用之後的QE，以致到今時仍未可收科。

 

　　美國2008年的托市是用錢托起來的。

 

　　日股近日見出逾34年來的高位，原因是日政府在過去幾年在不斷買入日股，硬把日股托了上來。如日政府不托，日本政府就不能續印鈔票去撐經濟，此中還有甚麼的道德風險可言？

 

　　1998年索羅斯被港府打到落荒而逃，主要靠的，不是港府用了1200億元去買港股，而是夾高了銀行拆息。索羅斯等鱷是被高息夾死，不是被股價高夾死的。

 

　　港府由於年有財政盈餘，故沒有太多的政府債券可供沽空的大鱷去買入來配合沽空。沽空大鱷只能向港「奸」銀行借錢去沽港元及向券商借股去沽。

 

　　當年不少人都謂人家逾270隻鱷來沽港股匯，港府去頑抗就是揼錢落海，說此話的人，是位姓李的大狀。唉！隔行如隔山，唔識唔好亂講。筆者當時就表明，個賊佬入屋打劫，對你家人劫財、劫色，你係男人仲束手不還擊？但怎還擊？簡單，認清形勢，分析下對方的死穴在何。當時筆者指出，索羅斯等鱷所沽的港元和港股都是借來的，只要抬高拆息，斷其水源，淡鱷必瓜。

 

　　這個拆息要抬高幾高？筆者認為要至年息300厘。傳統經濟學家一定認為筆者黐線，咁高息，即是金融核彈，乜都瓜，這個講法是無讀金融打鱷史。在90年代，瑞典為求保其匯，曾將銀行隔夜拆息升至500厘，鱷退，又唔見瑞典瓜？港人有位Citi banker黃鋼城，他在巴黎工作期間，曾將法郎隔夜拆息抬至4000厘。係4000厘，無寫錯，是他跟我講的。為甚麼500厘、4000厘息拖不垮人家？筆者當時有首打油詩，

 

　　●一個月高息，銀行唔加息，淡鱷瓜；
　
　　●三個月高息，銀行唔加息，銀行小瓜；
　
　　●半年高息，銀行唔加息，銀行中瓜；
　
　　●一年高息，銀行加息，大家齊齊瓜。

　
　　要明白這個高息對不同人群的為害，要先知道武林高手有招叫隔山打牛，用槍神人亦有招叫子彈穿透人體人只傷，可不死。

 

　　淡鱷是借錢來沽的，借錢有成本，如年息300厘，一個月便要30厘。你索羅斯攻我港匯，頂籠也是要港元跌三成，此即一個月內，你索羅斯要用30厘息成本，去換我港匯三成，是打個和，你索羅斯做唔做？唔做就冚盤。

 

　　事實上當時港息就一夜間抽上300厘，有些港「奸」銀行水緊尚要付800厘息去拆入資金。

 

　　為何港息可以一夜間就扯上300厘？原因是當年港元量相對於港經濟是嚴重不足的，金管局便隻眼開隻眼閉，容許大銀行的存款證也可去金管局拆入港元，但這是個Ruling，不是法律(Law)。Ruling可以隨時取消，而法律就需時去修訂。故只要金管局謂，不認存款證可來金管局拆入港元，全港港元便立缺，息立升。借錢予大鱷的港奸銀行唔想執笠便要向市場拆入資金去達至應要的Reserve ratio，其中就是要向淡鱷認購證loan，淡鱷缺水，便只好冚沽港匯倉，沽港股倉，不用三天，逾270條淡鱷夾死、傷而逃。

 

　　阿爺今次救市，可以用上：
　
　　1. 針對惡意沽空者抽水；
　
　　2. 針對惡意沽空者，立刻還股，而國內要暫停股票質押，及借貨沽空。

　
　　當阿爺在假前講：要惡意沽空者，傾家蕩產，牢底坐穿時，你估阿爺是否已知道誰在惡意沽空？在這十天的假期中，傳國內的銀行界、券商界都無假放，為何？查「奸」嘛？

 

　　接下來數周，估計會有人被請去協助調查了。或許這就是港股於年假後，日日升之因了。

 

　　投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。

 

 

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