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19/02/2024

高海寧《TVB賽馬盃》托曾志偉幫手買馬！兩隻跑贏點知獎門人買唔切：真係陰公！

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　　早前沙田賽事的錦標賽「TVB盃」在沙田馬場盛大舉行，TVB派出大批藝員盛裝出席，包括陳展鵬、譚俊彥、周嘉洛、何廣沛、丁子朗、周吉佩、朱晨麗、高海寧、陳煒及應屆香港小姐莊子璇、王怡然、王敏慈及姜依宁等，而胡楓（修哥）更化身財神，向在場的賓客大派利是，非常歡樂。是日賽事其中第八場1400米是「TVB盃賽事」，大會特別安排TVB高層許濤、曾志偉、蕭世和率領高海寧、陳展鵬及四位香港小姐落去終點位置近距離欣賞賽事。

 

（大會提供）

 

（大會提供）

 

　　高海寧（高Ling）和陳展鵬首次走到沙圈位置，近距離欣賞出賽馬匹出場前的形態，以藍色貼身連身裙示人的高Ling大感興奮，跟在場的人士大談馬匹狀態，更一見鍾情特別睇好11號的「朗朗乾坤」，身旁的馬會行政總裁應家柏就全程細心為她同陳展鵬講解，搞到高Ling愈來愈興奮，好想投注。直至走到終點區，馬會行政總裁應家柏分享三個心水號碼3、9及11，不過就講明11號上次試過在閘口不肯跑，未知今次發揮如何，於是得到「貼士」的高Ling不斷問：「我係咪可以買？但我冇APP喎，點算？好想買喎！」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　有人建議高Ling搵獎門人曾志偉幫手買，高Ling就拜托曾志偉買11號獨贏同3、9、11號位置，就興奮去睇賽事，見到最終11號繼續不肯跑，但3號「增有」及9號「巴閉哥」真的贏出，特別是3號「增有」在最後直路衝上前贏埋2號同9號，非常精彩！完場後，高Ling興奮以為自己贏家，但曾志偉說：「買唔到呀！買唔到呀！我本身諗住幫你買3、9、11呀，點知撳300蚊之後買唔到喇，佢就開跑喇！真係陰公！」高Ling說：「Yeah！買唔到呀！唔緊要啦！（當）中咗呀喇！」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　雖然未能寓工作於發個新年財，不過高Ling都一樣開心。而TVB盃頒獎時，冠軍3號「增有」練馬師正正是賀賢，他交由2009年港姐亞軍太太李姿敏在曾志偉手上領過獎盃。而莊子璇將獎盃頒給騎師艾道拿，而對方則送花給莊子璇「回禮」。

 

（大會提供）

 


（大會提供）

 

 

 

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