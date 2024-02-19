天氣預報｜天文台：未來3日相對濕度最高100%！元宵節會落雨？受東北季候風影響周末轉涼！下周一分區氣溫低見12度！即睇未來9日天氣預測

這2天天氣回暖，又開始潮濕，牆壁及天花板都開始積水，真的令人十分不適。天文台指，一股潮濕的海洋氣流正影響廣東沿岸地區，到底這種潮濕的天氣會去到甚麼時候呢？而今個星期後期，又有機會再凍過，大家一定要帶多一件外套出外，即睇未來九日天氣！

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今日一醒來，大家應該都感受到天氣十分潮濕，到底這種潮濕會維持多少日呢？天文台指，一股潮濕的海洋氣流正影響廣東沿岸地區，所以今日大致多雲，今晚有霧。而受海洋氣流影響，天文台預計未來兩三日廣東沿岸地區潮濕有霧，日間相當溫暖。先看看未來九日的天氣：

2月20日(二) 21至26 °C：部分時間有陽光。早晚有霧及一兩陣微雨。相對濕度70至100%

2月21日 (三) 21至26 °C：部分時間有陽光。早晚沿岸有霧。相對濕度70至100%

2月22日 (四) 21至25 °C ：大致多雲。早晚有霧及一兩陣雨。日間短暫時間有陽光。相對濕度70至100%

2月23日 (五) 19至22 °C：大致多雲，有一兩陣雨。初時有霧。相對濕度 75至100%

2月24日 (六)18至21 °C：大致多雲，有一兩陣雨。相對濕度 75至90%

2月25日 (日) 18至22 °C ：大致多雲，早晚有一兩陣微雨。日間部分時間天色明朗。相對濕度70至90%

2月26日 (一) 16至19 °C ：大致多雲，有一兩陣雨。早晚清涼。相對濕度70至90%

2月27日 (二)15至18 °C：大致多雲。早晚清涼。 相對濕度70至85%

2月28日 (三) 15至18 °C：大致多雲，有一兩陣微雨。早晚清涼。相對濕度75至90%

未來九日天氣(圖片來源：天文台)

大家可以看到未來2至3日的氣溫約在21至25°C 之間，而2月20日(二) 至2月22日(四)都是有霧，相對濕度為70至100%。在星期五及星期六，更有機會下雨，所以大家記得帶雨傘！另外，天文台預測，東北季候風會在本周後期至下周初影響華南沿岸，該區氣溫逐步下降。在2月24日星期六，元宵節當日，氣溫為18至21°C，有一兩陣雨。之後氣溫會慢慢下跌，在下星期一(26日)，平均氣溫跌到16至19 °C。





未來九日溫度(圖片來源：天文台)

未來九日相對濕度(圖片來源：天文台)

未來九日，相對濕度都在85%至100%之間，大家可以準備抽濕機了。值得留意的是下星期一(26日)的溫度，即睇當中各區天氣預測：

● 打鼓嶺：12-20°C

● 上水：14-21°C

● 大埔：14-19°C

● 沙田：14-20°C

● 西貢：15-18°C

● 將軍澳：14-19°C

● 橫瀾島：16-19°C

● 黃竹坑：15-20°C

● 尖沙咀：16-19°C

● 青衣：15-21°C

● 石崗：13-21°C

● 流浮山：14-21 °C

● 屯門：15-20°C

● 坪洲：15-20°C

● 長洲：15-21°C

● 赤鱲角：15-21°C

星期一(26日)，打鼓嶺氣溫為12至20°C，而其他地區的最低氣溫為14至15°C，大家上班或出外記得注意保暖！

2月23日分區氣溫(圖片來源：天文台)

2月26日分區氣溫(圖片來源：天文台)

2月27日分區氣溫(圖片來源：天文台)