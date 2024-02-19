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19/02/2024

夜經濟 | 口甜舌滑，無需規劃！夜經濟、夜繽紛真可規劃得來？看看這兩家網絡爆紅港產小店！面對大洗牌時代，除了應變，更要懂一件事

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  • Jimmy Leung

    Jimmy Leung

    私募基金負責人，擅長結合傳統經濟及互聯網、管理業務分別在倫敦、矽谷，香港。涉及房地產、互聯網及跨境電商等產業，與多國實業家、創業家、天使投資等擁有廣大的人脈。行事低調，口頭禪是最好你搵我唔到。

    改朝換代Digital

    本欄逢周一更新

Photo: 由作者提供

　　古往今來，烹飪，入廚都是「分寸」二字。能把食材煮得有滋味的人，都知道分寸的準確。知道甚麼叫火候好，甚麼叫味道足。

 

　　一日三餐裏有多少辛苦，有多少心意，有多少煩惱，有多少甜蜜，也抵不上有人下廚羹作湯，為愛人點燃縷縷的人間煙火，叮熱飯餸，五味俱全。

 

　　最好的愛情，世俗而溫暖，不是情意綿延，不是如膠似漆，而是一茶一飯一粥一菜與一人相守一生，和那個愛的人，一碗粥也能喝出甜、酸、苦、辣、鮮、香。

 

　　疫情對餐飲連鎖打擊甚大，疫情下大家都慣了在家煮食，不過煮來煮去都是那幾款，除非是廚神，中西泰日韓樣樣皆精，不斷求變。在這個網購盛行的時代，除了衫褲鞋襪，已經進化到連新鮮菜肉亦能夠買得到。

 

　　因為疫情，傳統的大廚、米芝蓮餐廳亦紆尊降貴，公開配方，各式食品加工廠快速生產食品包、冰鮮食品等，光是近年大受歡迎的酸菜魚，市場上都已有百款過款品牌。

 

 

　　很多做實體通路很成功的老闆，以為開咗個Facebook、IG、網站——架構好，人流就會自動報到，這是完全錯誤的思維，做餐飲或者零售的人都知道location好，人客就會自然上門，但在網絡世界的流量是通過口碑、廣告、營造、話題、媒體操作等等，要漏斗般慢慢累積，邏輯完全相反。

 

　　當洗牌的時候，不單只要應變，更要進化，今天我找來兩間在網絡中爆紅的港產小店和大家分享。

 

　　官方正全力打造所謂的「夜經濟」，講得白一些，就係領導希望大家唔好咁早瞓覺、多啲出嚟搞嘢、多逛街、多食嘢，因為只有多消費才能夠提供內需拉動了，經濟就自然會好。

 

 

　　政府認為甚麼都可以被規劃出來，金融特區可以被規劃、自貿區可以被規劃、蘭桂坊夜市當然可以被規劃、可「夜經濟」是一種社會自然形成的力量，而不是說想發展就能發展，想規劃就能被規劃，它取決於這個地方的市場活力、人口流入流出、年輕人多寡、老齡化程度等等。

 

　　位於將軍澳尚德村的「常樂」主打手打牛肉漢堡，許多網民都表示牛肉十分香口，咬下去更爆肉汁，搭配番茄、蔬菜等配料能中和整體油膩感。

 

 

　　老闆輝哥話，這裏才是夜繽紛，一到夜晚幾十檔車仔檔，人群從整個將軍澳移動過來，一直玩到凌晨兩點都仲有得食。

 

　　店內另一款漢堡「香煎雞扒芝士漢堡」亦很受歡迎，質素非常不錯。雞肉爽口香嫩，整體味道頗為驚喜。

 

 

　　包餅甜點是不少人的至愛。近年坊間流行將西式糕點重新演繹，加入各式元素，又或在甜品中加入健康食材，增添玩味和健康元素。新一代甜品師傅要有創意外，還要有哪些條件呢？

 

 

　　現時甜品蛋糕製作除講求外表吸睛外，亦十分講求創意。

 

　　Kinsley Cake主打全人手製作蛋糕，老闆德哥以前是五星級酒店大廚，做餅做咗20幾年，仔細老婆嫩的時候，Covid期間出來創業。短短兩年，有聲有色，機場管理局都係佢個客，仲經常接受各大媒體採訪。

 

 

　　我問佢哋人工係咪比打工好，佢哋異口同聲話當然啦。

 

　　到了一定年紀，沒人原諒你窮，冇錢向中產的進化不難。只要有工作、肯做、肯吃苦、有點悟性、不斷學習、加薪升職，就可在通向中產的路上步步為營。

 

　　努力是年輕人必備的品質。但還有一些更隱晦的東西，會成為個人的競爭壁壘，這個就是知識結構。完整、不斷更新的知識結構，是一個事半功倍的競爭武器。

 

　　對於大部分香港人來說，鬥志和理想已成為過去，支持這些小店，也是支持獅子山精神。

 

 

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