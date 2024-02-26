內地最新過江龍餐廳5大推薦！蔡瀾都讚爽麻烤魚/ 圍爐煮茶配抵食椒麻鮮香串燒/ 人氣茶飲店檸檬水$9

很多香港人在周末都會北上消費，但其實近日，很多內地餐飲品牌已經南下，進軍香港，大家又有沒有吃過呢？今次和大家介紹5間由內地進軍香港的餐廳，當中有人氣茶飲店、一人一鍋的火鍋，看看有沒有自己喜歡的！

內地餐飲品牌進軍香港│1. 炊二哥圍爐盆菜：暖入心圍爐煮香蕉奶茶+椒麻鮮香的串燒$18起10串

大家有沒有聽過「炊二哥」？ 炊二哥在內地主打火鍋，而炊二哥圍爐盆菜早前登陸了將軍澳！炊二哥圍爐盆菜今次主打特色圍爐煮茶、各款盆菜火鍋、冒菜及燒烤，聽上去已經超吸引！先說說近期大熱的圍爐煮茶， 炊二哥圍爐盆菜推介香蕉奶茶，大家在團爐把香蕉烤至半溶狀態，再加入奶茶，喝下去要暖入心！其他奶茶口味還有香芋奶茶、黑糖奶茶、咖啡奶茶、芝麻奶茶等。一邊喝，還可以配合成都風味小吃，好像是千層麻花、奶酥、花生、桂圓、栗子、柑橘，正！炊二哥圍爐盆菜推出了清爽酸甜的番茄牛腩鍋 ，採用了新鮮牛腩及番茄，10小時小火慢炖令牛腩超入味，吃火鍋前可以喝一口番茄湯！

如果想吃正宗四川風味串燒，都可以在炊二哥圍爐盆菜試到，餐廳供應多款椒麻鮮香的串燒，有牛肉、玉米粒、五花肉、魷魚鬆、小香腸、花菜，約$18起就有10串，抵食！而在冒菜方面，有辣有不辣，大家可以選麻辣或番茄湯底，除了有毛肚，還可以點滑牛肉、精品肥牛、酸菜鰻魚滑。





最後，炊二哥圍爐盆菜到了香港，當然會有推出香港限定的菜式，香港店獨家推出鰻魚滑酸菜金湯鍋，鰻魚拆肉去骨後打成魚滑，超級爽口彈牙，濃濃魚味又不腥，再配上以鰻魚骨每日新鮮熬製成湯底及酸爽酸菜，一定要試試！

炊二哥圍爐盆菜

地址：將軍澳唐賢街9號 Popcorn 2樓 PopFood 5號舖

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