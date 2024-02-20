  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
缸邊隨筆
陶冬天下市場最熱點快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略趣味投資法Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道教材攻略。學得要精
關鍵字：退休 人民幣 通脹 年金 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 看透樓市 退休錦囊

20/02/2024

無沽空．無股災

#財金大勢 #沽空
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　今天(20日)這文會打破一些人的飯碗，但又可以保護不少小股民的荷包，所以此文值得金融監管者考慮。

 

　　1987年美股大跌，因乜？是因為沽空推倒了好友的爆煲線，形成競相出貨的倒骨牌效應。

 

　　1989年日本受西方資本暗手沽空，才使日經指數由三萬八跌至萬八，日經濟才致失落三十年。

 

　　1996至1998年，索羅斯等淡鱷在星、馬、泰、印尼大肆沽空，使這些新興市場幾十年財富，毀於一旦。只是來到香港，被阿爺聯手港府，破其沽空，才不得逞。

 

　　2008年雷曼爆破，亦是因沽空，沽穿了雷曼不少產品的爆煲位，而形成踐踏出貨。

 

　　2024年A股亦是受到雪球合約的沽空，大股東和基金的借貨沽空才致2月6日，A股上證一瀉至2660區，阿爺出手才止瀉回升。

 

　　為甚麼有多次的新興市場大跌、大劫，原因是被歐美的投資理論所累，容許沽空。

 

　　歐美投資理論支持沽空、買空是謂透過沽空買空的波動中，讓市場對投資產品作出價格發現，發現了，價格就穩定了。


　　黐鬼線，這個穩定可以穩定幾多天、幾多小時，以致幾多秒？市場價格如沒有了沽空買空友的活動，就反之會穩定多。

 

　　跟貼市的朋友會知悉，每日收市，沽空者如不想持貨過夜，就會在最後的交易時段平倉，買空者亦然。所以每日收市前的交易，時見波動。如沒有了這批沽空買者的活動，市場就會平穩多。

 

　　以下講兩個案例讓大家參考。

 

　　日本經濟失落三十年，其中一個原因是，美國有位空軍機師叫Wily(不記得名了，好似係咁，他後來也來港做了期貨主席)。二戰時，他沒有機會去日本本土投彈，但在1979年時，就對日本投了個金融核彈，把日本炸開花。

 

　　70年代末，Wily去日本，尋求成立個日經期貨，但日本仔唔睬佢，他便轉去新加坡成立了日經期貨，跟著一眾美資大行在日本唱好日股。其中一個故事是日本新幹線會使沿線的地皮漲價起來，日本房產漲價，可漲到有幾離譜，這些美資大行話，漲到天價高，故就算用三代人才可供得完的樓價也合理。日股亦因之而漲。其間，美資行又鼓勵日本人去買新加坡的日經期貨，因為期貨有槓桿，賺錢快，而日本本土無期貨可買。在日房產價升，日股升，新加坡日經期貨又升的疊加推動下，日經便升至三萬八的泡沫價。要明白，日本投資者看日股升，自然也買新加坡的日經期貨會升，日本投資者是買入方(認購證)，美資自然是賣出方(認沽證)，結果可想而知。

 

　　美資又找藉口發報告謂日地產過貴了，新加坡日經期貨一冧(好簡單啫，美資明沽便是)於是日本本土股市在新加坡日經期貨的崩盤下，由神壇跌落地獄。美資慌你唔死，仲將美資證券行遷離日本，撤出來印證你日本玩完。

 

　　講出日股的被「奸」，大家是否對今時有人謂香港玩完，是否蹺唔怕舊，最緊要受？大家又諗諗Wily一人能否成立新加坡的日經期貨，去炸沉日本經濟？Wily應是美國勢力對日本金融戰的一隻棋子。

 

　　1993年7月，有美資行(唔記得是否摩根了)又重回香港開檔，美資重臨不少人謂好，但就不問點解他們「催戶」重來，筆者無寫錯，他們是「催命之戶」。當時就有魔笛追魂，這個魔唱邊隻好，邊隻就升。魔笛之有魔力，是因為1993年3月，香港推出期權，當時不少投資者連期權怎計價也不知，就炒個不亦樂乎。有傳當時的四大地產商在這期權項上就輸逾10億，他們自以為我掌握我公司營銷財務，值10元之股去可以炒上15元呀，於是就沽。但美資便吹起魔笛，再配期權，發動韭菜散戶買，不然怎叫魔笛追魂，再買上20元時，這些地產老闆也只好冚其沽倉。

 

　　魔戶7月來港後，恒指由七千多點炒上至1994年1月的12785點，跟著便爆煲，於1995年1、2月左右跌回至六千多點。這就是以期貨來發現價值，原來是平地面起，上到天，再撻回落地，價值就是個地平線，但韭菜財富卻被魔頭掠去。

 

　　這麼多年，除了港府打敗過淡鱷之外，普京也是打淡鱷高手，港府打鱷靠抽高拆息，普京打鱷是靠拉閘。

 

　　俄羅斯為求融入西方社會，開放了其外匯和金融市場，但開放一段時間，俄盧布被狂沽，俄羅斯加極息也托不住盧布的跌勢。當時活躍於俄羅斯金融市場的有美國的長期資本對沖基金，這是由三位在期權研發上獲諾貝爾經濟學獎得主所主理的，期權大師主理，俄羅斯瓜得啦！結果？

 

　　普京是鐵人，你話佢獨裁嘛，他就「毒」給你看，他把整個俄羅斯金融市場停市，外匯無得交收，股票無得交易，一棍把長期資本對沖基金打殘。因為所有衍生產品都有時間性(時間值)，停市了，即是時間值會消耗去投資(機)的窗口，這亦即是變相禁止沽空。

 

監管機構應不許沽空

 

　　普京或其團隊看準了期權/衍生工具有這個時間值的損耗而停市。長期資本對沖基金爆煲，並牽連到整個美國金融系統有崩潰危機，因為不少歐美資金以為靠這些期權大師可以把俄羅斯金融經濟打垮，然後割肉而食。

 

　　日經由三萬八跌至萬八，是由於在新加坡的離岸日經期貨導致，這是越洲飛彈，不過日本並沒有金融上的愛國者導彈來防禦，致經濟/股市失落三十年。歐美資金在俄羅斯搶灘登陸，被普京拉閘關門打狗。兩者都告訴我們，歐美金融大鱷是時刻會來掠奪他國錢財，用的武器就是衍生工具。

 

　　我們一眾散戶，包括不少有錢戶，對這些衍生工具認識不深便易中計。不要以為讀過幾本金融書就可以跟這些歐美大鱷玩，普通人是鬥不過大白鯊，自保之法是不與鯊共泳。而監管機構應設立防鯊網以保障普羅投資者，而這個防鯊網是：

 

　　．不許大股東借貨沽空；
　
　　．不許基金謂賺利息而借貨予人沽；
　
　　．甚至不許沽空。

 

 

　　(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動

我要回應

更多缸邊隨筆文章

你可能感興趣

#財金大勢 #沽空

更多財智文章

放大顯示
師傅靈靈法

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024 十二生肖運程Part3：屬猴會與人反目成仇？屬狗多小人！屬雞、豬特別旺？點避免破財？

【etnet chill賞你】賞你荃灣廣場新年禮品：「幸福熊貓利是封」 /「荃灣廣場粉『熊』利是袋」/「荃灣廣場熊抱蜜運抱枕」

祥龍獻瑞，etnet謹祝你新年快樂，萬事如意！

etnet.com.hk