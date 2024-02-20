李龍基女友Chris涉在港逾期居留被捕！曾稱經「優才計劃」來港！是非纏身被質疑學歷、畫作造假

73歲李龍基自同爆出同細佢36年女友王青霞（Chris）爺孫戀後即刻引起各界關注，Chris多次被質疑學歷、畫作以至身世都係造假，有人更因為擔心李龍基被騙財襲擊Chris，李龍基更被網民嘲「提款機」等等。昨日又再爆出Chris逾期居留香港被捕，李龍基擔心到嚎哭不止，Chris今日於沙田裁判法院提堂，早上8時許，Chris由入境處的車輛送抵法院。

約10時許王青霞上庭時穿黑外套，束馬尾戴口罩，神情憔悴無表情。王青霞被控6條罪，申請保釋但遭法官拒絕，需繼續還押，案件押後至4月16日再訊，另於2月28日作保釋覆核申請。根據香港法例《入境條例》（第115章）第41條，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪，一經定罪後，最高可判罰款港幣五萬元及監禁兩年。

Chris是非多多。

李龍基原來現時身在廣州，因未能陪喺未婚妻身邊而多度痛哭不止。李龍基因為工作，簽咗約錄影節目，聽日先可以趕返香港，心痛女友身邊「冇人冇物」，搵咗謝偉俊律師幫手，而佢自己現時身邊亦有朋友陪伴。李龍基表示非常擔心未婚妻，但唔可以透露詳情，只希望將所有傷害減到最低。

李龍基得悉未婚妻需繼續還押後痛哭到講唔到嘢，更覺得係自己間接害咗未婚妻，佢力撐女友表示「誰能無錯，錯而知改，大善也！」，又指自己無論如何都會等佢出嚟，立即同Chris註冊結婚。李龍基指女友曾經講訶佢年紀大，唔知邊日會離開，佢估計女友係因為想爭取每分每秒都陪喺佢身邊，而2020年爆發疫情Chris每次往返中港都要隔離，所以喺冇同佢商量情況下出此下策。

Chris報稱具十八般武藝的學霸，彈琴、繪畫、書法樣樣皆能外，更自稱曾留學日本及荷蘭、入讀中國北京航空航天大學EMBA課程、美國史丹福大學機械工程及計算機科學博士學位課程，以及荷蘭萊頓大學學位課程，揚言擁有多個飛行員證書及駕駛牌照，能駕駛民航機、小型飛機及直升機，她又曾表示與李龍基曾在美國揸飛機在空中拍拖。

Chris去年7月Chris被指炫富、大曬名牌袋塞爆「人民幣磚頭」後，黑歷史大爆發，先傳佢於內地曾任職公關小姐，再被爆畫作只是「淘寶貨」，更有人爆料指她曾在美國徵婚兼向男友人借3萬美元後玩失蹤，兼涉及出軌疑雲，令李龍基多了「綠帽俠」稱號。

不過傳聞並未影響李龍基同Chris感情，Chris更揚言請律師為自己討回公道；李龍基鏡頭前啜啜Chris表示唔介意佢過去，又指自己先係介入女友過去一段情嘅第三者，真係峰迴路轉，而本月10日李龍基與Chris仍雙雙現身無線除夕倒數活動，力證情未變。而兩人最後一次拍拖露面，是年三十晚的除夕倒數活動，李龍基當住傳媒面前大叫「老婆」，但Chris愈叫愈走，事後佢解釋未婚妻聽從律師建議先變得低調。

Chris曾於訪問中自稱是透過優才計劃成為香港永久性居民，並自言優才要有常春藤大學、碩士以上學歷，佢更稱自己現時做飛機零件採購工作，幫飛機公司買配件，又指自己「讀飛機」，要讀氣象學同埋機械工程學。但有消息指Chris是旅客因逾期居留而被捕，據本港法例規定過期居留人士通常會被逐離港，而違例者最高可被判監2年及罰款5萬元。

根據入境處資料，經「優秀人才入境計劃」人士基本資格如下：

年齡

申請人根據本計劃提交申請時，年齡必須在 18 歲或以上。

財政要求

申請人必須證明能獨力負擔其本人及受養人（如果有）居港期間的生活和住宿，不需依賴公共援助。

良好品格

申請人不得有任何在香港或其他地方的刑事罪行記錄或不良入境記錄。

語文能力

申請人須具備良好中文或英文的書寫及口語能力（中文口語指普通話或粵語）。

基本學歷

申請人必須具備良好學歷，一般要求為具備由認可大學或高等教育院校頒授的大學學位。在特殊情況下，能附以證明文件的良好技術資歷、可證明的專業能力及／或經驗及成就亦可獲考慮。