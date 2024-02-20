  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界
關鍵字：立法會 選舉 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 國安法 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 香港脈搏 聚焦神州

20/02/2024

吳浩康做地盤因唔想屋企人捱餓！提及當年吸毒因貪玩！同情張致恒：佢老婆唔好搞佢啦

#吳浩康 #周五有周伍 #周國豐 #伍仲衡 #地盤行業 #張致恒 #影視娛樂
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　吳浩康近日接受周國豐和伍仲衡的YouTube節目《周五有周伍》訪問，大談他入行以來的經歷、近來地盤工作生活和即興唱歌，吸引超過2千人同時收看直播。吳浩康自從坦承在地盤工作後，沒想到形象反而趨向正面，一洗以往頹風，更將會舉辦演唱會，繼續以歌會友。

 

（吳浩康IG）

 

（吳浩康IG）

 

（伍仲衡FB）

 

　　吳浩康表示投身地盤行業，全因收入不足，幸好單車教練推薦他給學生家長，最終入行做工程，有較好而且穩定的收入，問到作為藝人會否心理有抗拒？吳浩康說：「冇冇冇，我第一時間係要拎個資格就係平安咭，我冇抗拒，我只係接受唔到屋企人捱肚餓，接受唔到老竇要考慮出番嚟做嘢，呢啲我就接受唔到，最緊要係正行！（而家好多人支持你？）好多謝大家，我做父母一年幾貨仔，都係初學，我覺得好多人比我做得更好，我會謙卑向真漢子、好爸爸呢個方向繼續做。」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　吳浩康坦言去年離開英皇娛樂，現時回復自由身，但他感激舊公司的栽培，現時不想依賴幕前工作作為唯一收入來源。吳浩康開誠提及自己昔日吸毒的負面新聞，「因為貪玩，群開班朋友食就一齊食，（因工作失意？）冇失意，一路好順利，只係戇居不智，如果我唔係被人拉咗，我應該食死咗喇！（爸爸鬧爆？）冇，但應該好傷心，我而家有個仔，都喺度諗點接受個仔將來上A1被人話係白粉仔，我感受到佢當時嗰份難過！」伍仲衡在旁邊表示：「我又好理解（吸毒），呢行好多都係咁，我都識唔少。」由於發音不準，周國豐和吳浩康聽錯「食唔少」，令大家都哭笑不得。

 

　　提到同期出道的樂壇新人，吳浩康數到張敬軒、Boyz、鄭融等，提到張致恒，伍仲衡說：「張致恒幫你唔少喎！」吳浩康尷尬微笑回應：「都係嘅！我出第三條IG片嗰陣，有個工友同我講，你再出呢啲片，你個friend死呀喇喎！（好friend？）係，仲有聯絡嘅！」不少人希望吳浩康多鼓勵張致恒自力更生，「唉...佢老婆唔好搞佢啦，（佢老婆唔會唔搞佢？）我意思唔好公開搞，畀啲空間佢搵吓食！點解唔介紹佢返地盤？完咗之後話畀你知！我自己站於朋友立場，總知我價值裡面，呢個人未至於係要放手割席嘅人，始終我都試過好谷底嘅時候，呢一行好多人都唔敢行埋嚟呀，不過都令我有修練，有錢唔會同你分身家，要乞我都唔會乞到你門口。」

 

 

 

 

 

　　他表示現在是入行以來的人氣新高點，反而不太懂得接受大家的嘉許，「好多謝大家鼓勵，對我嚟講真係好緊要，（叫埋張致恒發奮圖強？）我會繼續喺佢身邊！」在直播三個多小時中，吳浩康大方談論自己的過去，包括吸毒、一腳踏兩船等的經歷，他表示自己必須坦白，因為將來兒子長大會睇到，「我被人鬧咗好多年，地盤被人偷拍之後，我自己出片，係因為免百日之憂，直接話畀大家知，但冇諗過反應係咁好。」

 

 

 

 

轉載自: 晴報

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#吳浩康 #周五有周伍 #周國豐 #伍仲衡 #地盤行業 #張致恒 #影視娛樂

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024 十二生肖運程Part3：屬猴會與人反目成仇？屬狗多小人！屬雞、豬特別旺？點避免破財？

【etnet chill賞你】賞你荃灣廣場新年禮品：「幸福熊貓利是封」 /「荃灣廣場粉『熊』利是袋」/「荃灣廣場熊抱蜜運抱枕」

祥龍獻瑞，etnet謹祝你新年快樂，萬事如意！

etnet.com.hk