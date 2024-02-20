吳浩康做地盤因唔想屋企人捱餓！提及當年吸毒因貪玩！同情張致恒：佢老婆唔好搞佢啦

吳浩康近日接受周國豐和伍仲衡的YouTube節目《周五有周伍》訪問，大談他入行以來的經歷、近來地盤工作生活和即興唱歌，吸引超過2千人同時收看直播。吳浩康自從坦承在地盤工作後，沒想到形象反而趨向正面，一洗以往頹風，更將會舉辦演唱會，繼續以歌會友。

（吳浩康IG）

（吳浩康IG）

（伍仲衡FB）

吳浩康表示投身地盤行業，全因收入不足，幸好單車教練推薦他給學生家長，最終入行做工程，有較好而且穩定的收入，問到作為藝人會否心理有抗拒？吳浩康說：「冇冇冇，我第一時間係要拎個資格就係平安咭，我冇抗拒，我只係接受唔到屋企人捱肚餓，接受唔到老竇要考慮出番嚟做嘢，呢啲我就接受唔到，最緊要係正行！（而家好多人支持你？）好多謝大家，我做父母一年幾貨仔，都係初學，我覺得好多人比我做得更好，我會謙卑向真漢子、好爸爸呢個方向繼續做。」

吳浩康坦言去年離開英皇娛樂，現時回復自由身，但他感激舊公司的栽培，現時不想依賴幕前工作作為唯一收入來源。吳浩康開誠提及自己昔日吸毒的負面新聞，「因為貪玩，群開班朋友食就一齊食，（因工作失意？）冇失意，一路好順利，只係戇居不智，如果我唔係被人拉咗，我應該食死咗喇！（爸爸鬧爆？）冇，但應該好傷心，我而家有個仔，都喺度諗點接受個仔將來上A1被人話係白粉仔，我感受到佢當時嗰份難過！」伍仲衡在旁邊表示：「我又好理解（吸毒），呢行好多都係咁，我都識唔少。」由於發音不準，周國豐和吳浩康聽錯「食唔少」，令大家都哭笑不得。

提到同期出道的樂壇新人，吳浩康數到張敬軒、Boyz、鄭融等，提到張致恒，伍仲衡說：「張致恒幫你唔少喎！」吳浩康尷尬微笑回應：「都係嘅！我出第三條IG片嗰陣，有個工友同我講，你再出呢啲片，你個friend死呀喇喎！（好friend？）係，仲有聯絡嘅！」不少人希望吳浩康多鼓勵張致恒自力更生，「唉...佢老婆唔好搞佢啦，（佢老婆唔會唔搞佢？）我意思唔好公開搞，畀啲空間佢搵吓食！點解唔介紹佢返地盤？完咗之後話畀你知！我自己站於朋友立場，總知我價值裡面，呢個人未至於係要放手割席嘅人，始終我都試過好谷底嘅時候，呢一行好多人都唔敢行埋嚟呀，不過都令我有修練，有錢唔會同你分身家，要乞我都唔會乞到你門口。」

他表示現在是入行以來的人氣新高點，反而不太懂得接受大家的嘉許，「好多謝大家鼓勵，對我嚟講真係好緊要，（叫埋張致恒發奮圖強？）我會繼續喺佢身邊！」在直播三個多小時中，吳浩康大方談論自己的過去，包括吸毒、一腳踏兩船等的經歷，他表示自己必須坦白，因為將來兒子長大會睇到，「我被人鬧咗好多年，地盤被人偷拍之後，我自己出片，係因為免百日之憂，直接話畀大家知，但冇諗過反應係咁好。」