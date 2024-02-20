  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界
關鍵字：立法會 選舉 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 國安法 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 香港脈搏 聚焦神州

20/02/2024

尹子維 | 「中國第一美胸」封盤！徐冬冬曬巨鑽宣布訂婚！尹子維當年為求復合一日發20條微博瘋狂表白

#模特兒 #結婚 #娛樂 #愛情 #哈爾濱 #微博 #尹子維 #女生 #徐冬冬 #洛杉磯 #香港 #影視娛樂
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: 娛樂組 Photo: 微博、抖音、資料圖片

　　尹子維2018年與「中國第一美胸」內地女星徐冬冬分手，及後尹子維在微博日日瘋狂表白求復合，結果去年成功（口氹）番徐冬冬。昨日（18日）徐冬冬更在微博宣布與尹子維訂婚，「痴心情長劍」尹子維終於娶得美人歸。

 

 

　　尹子雄在日前情人節，曾在網上分享大大粒鑽戒相，留言：「聽說徐總喜歡這個品牌！我不是戀愛腦！但是關於徐總的你們說甚麼都好！情人節快樂！」

 

 

　　而剛剛度過34歲生日的徐冬冬，昨日大曬戴住該隻鑽戒的照片，留言：「感謝朋友們的關心，已訂婚。婚禮待定，如果順利我們會在哈爾濱辦個流水席，接地氣熱鬧喜慶，到時請哈爾濱的網友們一起參加。洛杉磯的家人朋友會舉行簡單小型婚禮。香港和同事朋友家人們簡單聚會。」

 

尹子維曾試過一日發20條微博求復合。

日日花心思讚「徐總」。

 

　　尹子維一改平日長氣風格，只轉發未婚妻帖文並留言：「我們已訂婚！The best day of my life!」徐冬冬及後提一提到哈爾濱參加流水席的網友：「我們不接受任何禮物紅包，不要開豪車。我們只收一句你們祝福的話，見到我們祝福一句就可以。」身材出眾的徐冬冬，為內地家傳戶曉的椰汁品牌擔任代言人多年，她在廣告的S型甫士更是深入民心，她不忘為品牌宣傳說：「婚禮專用飲料，我們椰汁。」

 

　　形象向來不羈的尹子維，與徐冬冬分手後四年多後變成深情男，瘋狂求女方復合：「還是好喜歡冬冬啊」、「她是不婚主義者…我…怎麼才能夠好好照顧她」、「我沒有放棄，我會多一些表達，只要你不嫌煩」、「看到妳發微博了！以後我也多一些白天發，和妳同步」等。徐冬冬起初堅拒復合，直至去年8月被尹子維打動，上載拖手相宣布復合。

 

 

　　復合後，尹子維不改痴情本色，經常洗版式向徐冬冬表達愛意，又以「徐總」稱呼女友，夠晒尊重。不少網民留言形容尹子維「戀愛腦」，雖然他對「戀愛腦」的形容相當抗拒，但他依然日日表明心跡，嚴禁其他異性埋身：「任何異性我是有另一半的人！未來！請勿上我車！拍段子找別人拍！別玩曖昧！別加微信！我不吃這套！」、「和你的每個階段每一步都走踏實！保護你守護你！@徐冬冬 」、「未來關於徐總和我自己我會好好保護！」，給徐冬冬最大的安全感。

 

轉載自: 晴報

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#模特兒 #結婚 #娛樂 #愛情 #哈爾濱 #微博 #尹子維 #女生 #徐冬冬 #洛杉磯 #香港 #影視娛樂

更多世事政情文章

放大顯示
精選影片

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024 十二生肖運程Part3：屬猴會與人反目成仇？屬狗多小人！屬雞、豬特別旺？點避免破財？

【etnet chill賞你】賞你荃灣廣場新年禮品：「幸福熊貓利是封」 /「荃灣廣場粉『熊』利是袋」/「荃灣廣場熊抱蜜運抱枕」

祥龍獻瑞，etnet謹祝你新年快樂，萬事如意！

etnet.com.hk