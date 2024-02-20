《熱辣滾燙》內地爆紅！4套大熱內地電影推介！賈玲減逾100磅變拳擊手 / 文詠珊主演懸疑電影《消失的她》/ 沈騰范丞丞組隊賽車

大家有沒有聽過《熱辣滾燙》呢？近日，內地賀歲片《熱辣滾燙》在上映後，火速爆紅，雖然香港現時未上映，但大家北上都可以去戲院看一看。好，今次就為大家介紹一下近年在內地爆紅的電影，全部在內地的票房都十分高，部分更可以在串流平台上看到，未看過的話可以留意一下！

爆紅內地電影│1.熱辣滾燙 - YOLO：近期大熱！賈玲減肥變拳擊手

2024年內地喜劇電影《熱辣滾燙》在2月10日（大年初一）上映，由賈玲、雷佳音主演。這套電影是賈玲自導自演的第二部電影，英文片名「YOLO」是「You Only Live Once」（你只活一次）的縮寫，票房早前已破29億。賈玲是中國相聲、影視喜劇演員和導演曾導演電影《你好，李煥英》，成為全球票房第二高女導演。賈玲形象一向討喜，有看過內地節目的人應該對於她微胖又笑笑口的形象非常深刻。而在今次電影《熱辣滾燙》中，賈玲飾演一名大學畢業生杜樂瑩，在短暫工作後，就宅家長達十年，成為一名「宅女」，封閉自己的社交圈。

杜樂瑩和妹妹發生衝突後離家，在燒烤店工作時認識了雷佳音飾演的拳擊教練昊坤，為愛接觸了拳擊，正當以為自己的人生會步入正軌。但現實令她夢想破碎，為了逆襲，她開始密集練拳擊，生活從此改變了。雖然很多人的重點都放在賈玲減肥一事上，因為今次她減逾100磅，但賈玲指電影跟減肥沒有關係，而是善良的人如何找到自我，學會愛自己的電影。因為人生只有一次，大家都要愛自己。

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