酒店被偷物品排名Top20！電視、床褥都偷到！最離奇係這幾件物品？五星級酒店平板電腦、藝術品失竊機率遠超四星酒店

旅行住酒店，可能都會有用過酒店免費提供的物品及設備，好像是風筒、浴袍、餐具等等。部分物品雖然是免費任用，但不代表可以拿走。但要知道有少部分人有機會手多多，在入住酒店時順便拿走某些酒店物品。有德國酒店指南早前曾公布酒店被偷物品排名，當中有些物品真的想都想不到竟然可以偷走，實在離奇！

德國酒店指南Wellness Heaven早前訪問了1,376名主要在歐洲工作的酒店經理，詢問有關哪些酒店物品最常被盜。最後，Wellness Heaven公布了酒店被偷物品排名Top20及一些離奇被偷的物品，一齊看看吧！

酒店被偷物品排行榜(11至20位)

第20位：電話

第19位：燈

第18位：床褥

第17位：燈膽

第16位：電視

第15位：風筒

第14位：搖控器

第13位：咖啡機

第12位：碟

第11位：枕頭

在第11至20名中，已經有些很奇怪的東西，好像是電視及床褥，到底如何運走？

圖片來源：Unsplash @ Tile Merchant Ireland

圖片來源：Unsplash @ Dario

圖片來源：Unsplash @ Enrico Mantegazza

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