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27/02/2024

移民國家｜最適合投資移民地方排行榜出爐！這個國家失業率僅2%榮登榜首！邊個地方收入潛力最高？香港一範疇低過50分！加拿大、英國跌出三甲排第幾？

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Text: Kennis Wong

　　移民潮還未完結！大家身邊的朋友大多數移民到何方？移民顧問公司Henley & Partners最新發表今年「亨氏機會指數」，排出15個最適合投資移民的地方，究竟移民熱門地點加拿大、英國等排第幾？香港又是否一個適合移居的城市？

 

6個範疇評分！三甲有亞洲份？

 

　　移民顧問公司Henley & Partners按6個評分範疇，包括收入潛力、職涯發展、就業前景、優質教育、經濟流動性及宜居性得出「亨氏機會指數」，排列出15個最適合投資移民的地方。香港人移民的熱門選擇—加拿大、英國等竟然沒有躋身三甲！榜首由總分85%的瑞士奪得，成為最適合投資移民的地方！當中收入潛力更達至100分，失業率僅得2%，是一個安穩、有保障的地方！

 

（圖片來源：Envato）

 

　　第二位由總分82%的美國奪得，就業前景是最高分，有94分！宜居性相對較差，但仍有68分。Henley & Partners提到美國是擁有最多大學入圍排名前250的地方，獲得優秀教育機會，無論是自己進修，抑或為子女將來學業著想，美國都是合適的地方。

 

（圖片來源：Unsplash）

 

　　而三甲中也可看到亞洲地方的蹤影，就是位於亞洲的新加坡！與瑞士一樣，收入潛力獲100分，就業前景及經濟流動性表現亦不俗，有「9字頭」，分別為97分及92分。Henley & Partners評價新加坡有強勁的自由市場經濟以及與亞洲和世界的良好聯繫，同時重點關注銀行、工程、金融科技、IT和軟體開發領域，這方面的人才可以考慮一下移居新加坡，畢竟同為亞洲地區，需要重新適應的文化、語言等亦較少！

 

（圖片來源：Unsplash）

 

　　至於香港人優先考慮的移民國家加拿大及英國分別以74%及73%位列第5位及第6位。加拿大在就業前景這一範疇表現最好，有84分，而收入潛力表現則較遜色，僅得67分。而英國在各項範疇的評分較參差，介乎59分至85分，職涯發展方面最佳，而收入潛力表現較不理想，僅得59分。

 

下一頁：香港排第幾？一範疇評分低於一半！

 

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